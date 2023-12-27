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Tout le monde a failli lors de la reprise de Credit Suisse par UBS
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Débâcle de Credit Suisse
Ueli Maurer aurait laissé aller les choses
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Berne
La BNS entend tirer les leçons de la crise de Credit Suisse
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Finance
Des employés de Credit Suisse veulent récupérer leurs bonus
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Rachat
UBS maintient Credit Suisse pour le moment
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Faillite
Millions de bonus versés secrètement à des pontes de Credit Suisse
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Suisse
Bonus dans les grandes banques: le Conseil national dit stop
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Finance
La BNS veut durcir les règles bancaires après la chute de Credit Suisse
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Bénéfice au premier trimestre
UBS: «Nous restons un pôle de stabilité en ces temps incertains»
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Résultats trimestriels
En trois mois, Credit Suisse réalise un bénéfice de 12,8 milliards, mais…
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Débâcle de Credit Suisse
Migros porte plainte contre la FINMA
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Rachat de Credit Suisse
La nouvelle UBS pourrait payer peu, voire pas d’impôts pendant des années
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Sauvetage de Credit Suisse
Le Conseil fédéral prend acte du rejet symbolique du Parlement
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États-Unis
Enquête de Credit Suisse sur des comptes nazis mise en doute
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Débâcle de Credit Suisse
Ueli Maurer dément avoir sous-estimé la crise et tacle ses anciens collègues
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Banque
Le rachat de Credit Suisse pourrait coûter 8 milliards de plus
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États-Unis
Un feu vert crucial au rachat de Credit Suisse par UBS
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Rachat de Credit Suisse
Les Suisses sont mécontents de la gestion du sauvetage
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Sauvetage de Credit Suisse
Deux fois «non»: le Parlement clôt sa session par un refus symbolique
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Sauvetage de Credit Suisse
Parlementaires en colère contre les aides: «UBS nage dans le cash!»
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Banque
Berne publiera un rapport sur le rachat de Credit Suisse
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Suisse
Le Conseil fédéral sucre les primes des dirigeants de Credit Suisse
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Rachat de Credit Suisse par UBS
Pour la FINMA, l’intégration sera «une tâche herculéenne»
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01:40
Credit Suisse
Les actionnaires se lâchent: «Ce sont des coquilles vides»
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Credit Suisse
Les actionnaires se lâchent: «Votre place est derrière les barreaux»
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Rachat de Credit Suisse par UBS
«L’amertume et le mécontentement sont compréhensibles»
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Rachat de Credit Suisse
Sergio Ermotti, le «George Clooney de la Paradeplatz» qui se rêvait footballeur
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AFFAIRE CREDIT SUISSE
Le Ministère public de la Confédération veut une place financière suisse propre
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Selon Serge Gaillard
PostFinance doit pouvoir octroyer des crédits et des prêts hypothécaires
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AFFAIRE CREDIT SUISSE
Frustration et colère chez les employés de CS
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