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Balthasar Glättli va quitter la présidence des Verts
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Élections fédérales
Le Centre continuera de dominer le Conseil des États
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Conseil des Etats (GE)
Mauro Poggia brise l’hégémonie de la gauche genevoise
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Canton de Fribourg
Isabelle Chassot et Johanna Gapany réélues au Conseil des États
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Élections fédérales
Le duo Maillard-Broulis œuvrera ensemble pour Vaud à Berne
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Élections fédérales
En Valais, Philippe Nantermod a bien raté son deuxième tour
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Elections fédérales
Retrouvez les résultats des 2e tours au Conseil des Etats
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Élections fédérales
Quatre cantons romands élisent leurs sénateurs ce dimanche
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Élections fédérales 2023
Les élus que l’on ne reverra plus à Berne
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Élections fédérales 2023
Le choix de Philippe Nantermod provoque un second tour en Valais
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Elections fédérales
Les derniers affrontements pour le Conseil des Etats sont connus
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Elections fédérales à Genève
Tour de passe-passe et invitée surprise au 2e tour pour les Etats
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Élections fédérales
Erreur de l’OFS: le PLR reste le troisième parti de Suisse
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Berne
Un Conseil national pas vraiment représentatif de la population
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Forcé de s’excuser
Le chef des Vert’libéraux s’en prend à Élisabeth Baume-Schneider
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Elections fédérales 2023
Ce à quoi il faut s’attendre avec le futur Parlement
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Élections fédérales
L’UDC a surtout fait le plein chez les nouveaux électeurs
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Elections fédérales 2023
Moins de femmes ont été élues au Conseil national
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Résultats définitifs: bond de l'UDC, Vert'libéraux grands perdants
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Elections fédérales 2023
Retrouvez tous les résultats pour le canton de Vaud
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Elections fédérales 2023
Retrouvez tous les résultats pour le canton du Jura
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Élections fédérales
Comment les abstentionnistes influencent les élections
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Elections fédérales 2023
Retrouvez tous les résultats pour le canton de Berne
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Élections fédérales 2023
Fribourg: les femmes conservent la tête
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Retrouvez tous les résultats pour le canton de Neuchâtel
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Élections fédérales 2023
Valais: le Centre reste inatteignable aux États
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Retrouvez tous les résultats pour le canton de Genève
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Ce dimanche, on vote! Suivez cette journée sur «20 minutes»
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Élections fédérales 2023
Retrouvez une synthèse des résultats définitifs
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