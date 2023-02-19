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Ski-WM
Ski Alpin
Super-G der Frauen findet nicht statt
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Ski-WM
US-Ski-Star Mikaela Shiffrin feiert Medaillen mit Champagner-Party
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Ohne Goldmedaille
Österreich im Seich – TV-Moderator schiesst nach Schmach gegen Ski-Chefin
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Chef-Fazit
«Historisches geschafft» – Schweizer Ski-Stars brillieren an der WM
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AJ Ginnis
Kreuzbandrisse, Auto statt Hotel – die wilde Karriere des Sensations-Griechen
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Ski-WM
Kristoffersen rast von Rang 16 zur Goldmedaille – bittere Pille für Schweizer
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Lara Gut-Behrami
«Ich hatte Tränen in den Augen und landete fast im Netz»
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Odermatt im Interview
«Man ist fast gezwungen, den Privatjet oder Helikopter zu nehmen»
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WM-Slalom
Riesige Enttäuschung für Holdener – Kanadierin ist Sensations-Weltmeisterin
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Ski-WM
«Ich weiss nicht genau, was passiert ist» – Holdener spricht über Slalom-Aus
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Out mit Bestzeit
Hier platzt Wendy Holdeners Traum von Slalom-Gold
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Medaillenspiegel
Schweizer Ski-Stars überragen alle – Österreich bleibt ohne Goldmedaille
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Hubertus von Hohenlohe
Prinz wagt sich an der Ski-WM auch mit 64 Jahren noch an den Riesenslalom
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Brennsteiner und Feller
Österreich-Zoff nach viertem Platz bei Schweizer Doppelsieg
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Odermatt nach Triumph
«Ich hatte die Goldmedaille eigentlich schon abgeschrieben»
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Nach WM-Doppelsieg
Odermatt will nächste Party – nur hat sein Team noch keinen Schlafplatz
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Doppelsieg in Courchevel
«Brutales Rennen» – Odermatt gewinnt WM-Riesen vor Teamkollege Meillard
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Berthod und Weirather im Interview
«Ich erhalte Fotos, wie die Leute im Bademantel die Ski-Rennen verfolgen»
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Bei der Zeremonie
So emotional gedenkt Mikaela Shiffrin ihrem toten Papa an der Ski-WM
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Riesenslalom-Sieg
«Eine traurige Situation» – Shiffrin spricht nach Gold über Trainer-Trennung
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Parallel-Rennen-Dernière
Schweizer Jubel trotz Final-Niederlage – Holdener sichert sich WM-Silber
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Ski-WM
«Bin gut Ski gefahren, aber zu langsam» – Gut-Behrami verpasst 9. WM-Medaille
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Ski-WM
Gut-Behrami als Idol – so tickt das kosovarische Ski-Talent Kiana Kryeziu (18)
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Ski-WM
«Brauche den Schlaf» – Holdener will trotz Silber-Triumph früh ins Bett
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Überraschung im US-Team
Shiffrin trennt sich während der Ski-WM von langjährigem Trainer
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Harte Kritik
«Parallel-Rennen haben nichts mit dem Ski-Sport zu tun»
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Ski-WM
Start-Fail entscheidet Teamevent-Final – frühe Enttäuschung für die Schweiz
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Zu Unrecht kritisiert
US-Skistar Shiffrin benötigte wegen Klima-Aktivisten Polizeischutz
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Odermatt, Flury und Co.
So viel Preisgeld kassieren die Schweizer Ski-Stars an der WM
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