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Welche Weihnachtsongs laufen bei dir in Endlosschleife?
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So wählst du das perfekte Geschenk – laut Wissenschaft
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Darum sind Vanillekipferl länger haltbar als Spitzbuben
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Was nun gegen das akute Food-Koma hilft
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Darum ist es dir unangenehm, Geschenke vor anderen zu öffnen
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Streit an Heiligabend – so lässt er sich vermeiden
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«Isst du das alles?» – 5 Tipps, wie du auf Food-Shaming reagierst
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So wirst du den lästigen Fonduegeruch in deiner Wohnung los
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Drei Winter-Erlebnisse, wenn dich Skifahren langweilt
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Mit diesen Tipps klappt es sicher mit der Weihnachtsstimmung
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Mit diesen Weihnachtslooks punktest du auch nach den Festtagen
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Spannende Fakten
Hilft Lebkuchen deiner Verdauung?
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Eine Hilfestellung zum richtigen Buchgeschenk
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Die besten Adressen zum Selberkerzenziehen
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«Sich per Whatsapp zu bedanken, ist ein absolutes No-go»
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So beugst du einem Kater vor – und so wirst du ihn los
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Drei Rezepte gegen Glühwein-Langeweile
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Gepflegter Bart wie beim Samichlaus – das gibts zu beachten
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Heilende Wirkung
Duftende Kerzen – welches Aroma bewirkt was?
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