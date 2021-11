«System macht uns Krank»

Tausende demonstrieren vor dem Bundeshaus für die Pflegeinitiative

Auf dem Bundesplatz demonstrierte am Samstag das Gesundheitspersonal im Rahmen einer bewilligten Kundgebung gegen Missstände in der Pflege und für die Annahme der Pflegeinitiative, über die am 28. November abgestimmt wird.