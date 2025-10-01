Wirtschaft

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Trockenheit
Trockenheit
Hier zeigt Bauer Elias, wie die Trockenheit seinem Mais zusetzt
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20 Minuten vor Ort
Besuch am Hauptsitz
Zara schweigt auch vor Ort in Spanien zur «Stolperhose»
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Übersetzungspanne
Türke Fatih kommt laut Lufthansa aus «Truthahn»
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Zollstreit
Trump droht: «Schweiz wäre mit einem Strich nicht mehr Elite»
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Künstliche Intelligenz
ChatGPT wird attraktiver und hebt Limit für Gratis-Nutzer auf
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Neue Masche
Churerin erhält Parkbusse, kurz darauf wissen auch Betrüger davon
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Tausende Franken wert
Liegt bei dir ein Handy-Schatz in der Schublade?
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Lohnt sich das?
Krankenkassen versichern jetzt auch dein Büsi
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Sonnenfinsternis
Schweizer Optikern gehen die Spezialbrillen aus
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Arbeitslose ohne Geld
Seco prüft Konventionalstrafe wegen IT-Chaos
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Nach Portugal
Swisscom will weitere Jobs ins Ausland verlagern
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Mails lesen statt chillen
Sieben von zehn Schweizern arbeiten auch in den Ferien
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Tops und Flops
Zürich auf Platz 5: Das sind die bestbewerteten Flughäfen Europas
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Ab Januar 2027
A-Post für 1.40 Franken – und auch B-Post wird teurer
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Im Juli
Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz steigt auf fast 140'000
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Schweizer Hersteller
Mangelware Ventilatoren: «Nachschub kommt erst Mitte Oktober»
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Petition gestartet
«100 Prozent geht nicht»: Till (18) kämpft für Teilzeitlehre
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Häuser und Wohnungen
Immobilienpreise erreichen zur Jahresmitte neue Höchststände
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6 Mimigs-Hörspiele
Migros startet neue Mania: Diesmal gibts Tonies statt Playmobil
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Bewerbungsgespräche
«Wenn Sie schwanger werden wollen, müssen wir gar nicht reden»
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Elon Musk
Nach erstem Quartal: SpaceX mit Verlust an der Börse
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Krankenkasse
59 Prozent würden Franchiseplan des Bundesrats versenken
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Inflation
Banken lehnen rekordhohe 37 Prozent der Kreditanfragen ab
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«Villa N»
Benkos 60-Mio.-Villa in Innsbruck könnte zum Luxushotel werden
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Hagel und Blitz
Diese Kantone sind besonders häufig von Unwetterschäden betroffen
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Ab Dezember
Preisanstieg bei ÖV-Abos: GA erstmals über 4000 Franken
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Quartalszahlen
KI-Datenfirma Palantir mit mehr als 90 Prozent Umsatzplus
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Lemon Lime
KI-Start-up verspricht Bewerbungsgespräch gegen Firmen-Tattoo
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Einkommensmillionäre
Pfnüselküste vor Goldküste: Hier wohnen die meisten Millionäre
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31 Prozent teurer
So macht die Lufthansa ab Zürich mit Schweizer Passagieren Kasse
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«Wiederholungstäterin»
UBS soll in den USA 125 Millionen US-Dollar Busse bezahlen
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Truth Social
Trump verkauft Vorabzugang zu börsensensiblen Informationen
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«Super-GAU»
Datenpanne erschüttert Liechtenstein – und bald auch die Schweiz?
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Schweiz
Entlassene Bally-Mitarbeiter kämpfen seit zwei Monaten um Lohn
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Radio
Tests laufen: SRG will ab Herbst wieder über UKW senden
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Verkauf nach China
«Ich sehe schwarz für die Swissness von Mammut»
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Gemeinsame Intervention
Japan und USA stützen fallenden Yen
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Schweizer Outdoormarke
Mammut wird chinesisch: Jetzt spricht der CEO
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Tester entsetzt
Billig-Sonnencremes nutzlos – und sogar gefährlich
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KI-Wunderkind
Nach Milliardenverlusten: Jetzt spricht Leopold Aschenbrenner
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Angestellte hässig
Frei am 1. August: Micasa-Mitarbeiter müssen Stunden nachholen
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Leopold Aschenbrenner
3 Fehler: So verzockte sich das deutsche KI-Wunderkind
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Podcast-Auftritt
Sport-Moderatorin wirbt für Bitcoin – SRF wusste nichts davon
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Anlagen fürs Quartier
Ist dein Briefkasten wegen Bundesrat Rösti bald weiter weg?
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Trotz Hitze
Klimaanlagen sind Schweizern zu unökologisch, Deutschen zu teuer
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Deutschland
Preise der Ölkonzerne im Visier – diese ziehen vor Gericht
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1. Halbjahr
SNB-Chef Martin Schlegel überrascht mit 25-Milliarden-Gewinn
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Situational Awareness
Milliarden weg: KI-Wunderkind Leopold Aschenbrenner fällt tief
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News-Scout
Nach Preiserhöhung
Abo-Widerspruch: Wingo-Hotline lässt Kunden 45 Minuten warten
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Kanton Aargau
Schweizer Traditionsmarke Mammut wird chinesisch
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Deutsche Autokrise
BMW verdient mehr mit Finanzdienstleistungen als mit Autos
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UBS-Chef zieht Bilanz
Ermotti: «Die Credit Suisse war kein Schnäppchen»
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Mieten und Hauspreise
Schweiz zu teuer: 92'400 Westschweizer wollen auswandern
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Washington
Fed-Leitzins bleibt zum vierten Mal in Folge unverändert
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Müllheim-Wigoltingen TG
590 Passagiere pro Tag: Bahnhof-Umbau kostet 16 Millionen Franken
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Melbourne–Toulouse
Qantas stellt mit 24-Stunden-Flug neuen Langstreckenrekord auf
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Ab September
Jetzt erhöht auch die Migros ihre Preise für Handy-Abos
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Iran und Hitze
Benzin auf Jahreshoch: Macht Rheinpegel das Tanken noch teurer?
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München
BMW streicht Tausende Jobs – ab Oktober Abfindungs-Angebote
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Grossbank
UBS macht mehr Gewinn als erwartet
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Millionen-Prozess
Ex-Mitarbeiter terrorisierten Blogger-Paar – nun muss Ebay zahlen
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Tourismus-Experte erklärt
Waldbrände in den Ferien: Wann kannst du kostenlos stornieren?
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Mobiliar-Auswertung
Fünfmal mehr Wespennester als 2021 – ein Kanton schwingt obenaus
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Lidl-Rückruf
Nicht verzehren: Noroviren in Beerenmischung tiefgefroren
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Hofladen
Rüedu schliesst alle Standorte, elf Mitarbeiter verlieren Stelle
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Versicherer
Wegen Finma-Verfahren: Zurich entlässt 12 Angestellte
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Traditionsfirma
Rettung von Bally abgelehnt – dies weckt bei Gericht Verdacht
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Und es wird noch teurer
Preisexplosion: Flüge sind 68 Prozent teurer als vor fünf Jahren
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Neue Regeln
Das ändert sich im August in der Schweiz
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«Grosse Krise fehlt»
Ferien werden teurer: Darum schwächelt der Franken derzeit
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Autobahn A2
Bis 71 Rappen mehr pro Liter Benzin – Preisüberwacher wird aktiv
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Innert 20 Jahren
«Arbeit optional, Geld obsolet»: KI macht Musk optimistisch
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Experte erklärt
KI bricht aus und greift an: Das wahre Risiko hinter der Attacke
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Plan des Bundesrats
Täglich Tausende Temu-Päckli – für jedes 5 Franken Extragebühr?
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Für den Werterhalt
Vermieter will keine Kinder in 6,5-Zimmer-Haus
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Spur führt nach Ägypten
1,5 Mio. Franken weg: Uber wurde Opfer einer raffinierten Masche
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GAV-Verhandlungen
Piloten schlagen Alarm: «Swiss vernachlässigt Schweizer Werte»
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Wettbewerbsklagen
Paramount setzt Warner-Übernahme aus
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Alternativen beschleunigt
Darum verliert Teheran mit Hormus-Blockade auf lange Sicht
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1938 in der Schweiz
Wegen Brandgefahr: BMW ruft erneut 190'000 Autos zurück
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Jean-Daniel Taverney
Kündigung sorgte für Entrüstung: Päckli-Pöstler wieder angestellt
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Ehre für Flaschendeckel?
Voting für neue EU-Nötli: Das sind die witzigsten Gegenvorschläge
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Zoll-Hammer
Ghana und Elfenbeinküste
Kinderarbeits-Vorwurf: Lindt & Sprüngli wehrt sich gegen US-Klage
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Ampler Bikes
E-Bike-Pionier nach Mietstreit pleite – Kunden warten aufs Geld
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Zoll-Hammer
Begründung für Zölle
Was ist dran an Trumps Zwangsarbeits-Vorwurf an die Schweiz?
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Zoll-Hammer
Community
20 Minuten beantwortet eure Fragen zum Zoll-Hammer
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Trotz Schweizer Angebot
Deutscher Traditions-Batteriehersteller meldet Insolvenz an
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Zoll-Hammer
Grosse Unsicherheit
«Zermürbend»: Müssen Schweizer wegen Zöllen um ihren Job bangen?
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Zoll-Hammer
Trump-Vorwurf
Zwangsarbeit in der Schweiz? Darum gehts wirklich
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Deutschland
VW verzeichnet Gewinneinbruch von 32,9 Prozent
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Nicht nur Cola Zero
Sugus, Nutella, Toblerone: Diese Produkte haben sich verändert
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Zoll-Hammer
12,5 Prozent
Neue Zölle gegen die Schweiz: Entscheid nicht «nachvollziehbar»
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Designvorschläge
Abstimmung läuft: So könnten die neuen Euro-Noten aussehen
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Zürcher Traditionsbetrieb
Die letzte Schweizer Krawattenfirma muss schliessen
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Auf Europaflügen
Swiss verlangt neu einen Aufpreis für die erste Reihe
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«Ist das ein Witz?»
Zweite Preiserhöhung in zwei Jahren: Wingo wird wieder teurer
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Spekulation um Zukunft
EZB-Chefin Lagarde legt trotz hoher Inflation Zinspause ein
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Fast 7 Prozent minus
Nestlé-Aktie schmiert trotz Lob für Wasserverkauf ab
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