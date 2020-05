Mysteriöse Angriffe

«Illegaler Zugriff» auf Supercomputer im Tessin und in ganz Europa

Hacker haben in den letzten Tagen Cyberangriffe auf akademische Datenzentren in ganz Europa gestartet. Betroffen ist auch ein Supercomputerzentrum in der Schweiz. Die Angreifer haben es womöglich auf Kryptowährung abgesehen.