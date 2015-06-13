Menu
News
|
People
|
Festivals
Community
Festival-Geschichten
«Ein Fremder legte sich in unser Zelt und schlief sofort ein»
7
297
24
Zürich Openair
Wildwest in Glattbrugg: die Highlights vom zweiten ZOA-Weekend
13
310
25
01:15
Zürich Openair
«Mein Chef konsumiert täglich Gras bei der Arbeit»
316
19
Festival-Ticker
Zürich Openair 2025
Feuerwerk und Pyro-Effekte: Apache 207 lässt es richtig krachen
248
1605
267
00:57
Zürich Openair
«Ist das Toitoi umgefallen?» – «Eventmanager» führt übers Gelände
2
316
14
Zürich Openair 2025
So Western ist Zürich: Die besten Outfits am dritten ZOA-Tag
374
35
Zürich Openair 2025
Heisse Klänge, regnerisches Wetter: Alle Infos rund ums ZOA
4
327
33
Erstes Wochenende
Geheime Partys, Nina Chuba und «W. Nuss»: Die Highlights vom ZOA
10
477
41
01:06
Zürich Openair
Festivalsommer 2025 – welches Openair ist das Beste?
27
262
12
Zürich Openair 2025
Acts, Wetter und Anreise: Alle Infos rund ums ZOA auf einen Blick
15
738
107
01:02
Openair Gampel
«Einfach die Muttersprache verlernen» – so wild ist das Festival
578
52
Grösstes Musikfest
Kunst, Kulinarik und Konzerte: Das Paléo ist mehr als Festival
6
677
155
01:16
Löning by doing
«Kannst du so nicht stehen lassen!» – er versaut Festivalfrisur
4
1007
88
01:15
Gurtenfestival
«Saufen für den guten Zweck» – hier lohnt sich das Depot richtig
12
1011
61
Festival-Sommer
Champagner-Dusche und glückliche Gesichter: Der Gurten in Bildern
5
1278
46
Festival-Bilanz
Will Smith macht Bern zu Miami: Die Highlights vom Gurtenfestival
6
1221
72
01:05
Fremdgeh-Skandal
«Am Gölä-Konzert wäre das nicht aufgeflogen»
16
961
40
Style-Check
Zum zweiten Jahr in Folge: Dieser Animalprint dominiert am Gurten
21
1223
133
01:29
Schweizer Sänger
Edb, hat Bern oder Zürich den besseren Döner?
1047
48
00:43
Gurtenfestival
Ski Aggu liebt Schweizerdeutsch – «Ich will die Sprache lernen»
11
594
38
Festival-Sommer
«Kein Kindheitstraum»: Berner Edb zum ersten Mal auf dem Gurten
564
16
Aufgrund Verfügbarkeiten
Tiefe Frauenquoten an Festivals: So werden Line-ups erstellt
1020
10
01:28
Gurtenfestival
«Sie konnte sich kein Ticket leisten» – Überraschung für Freundin
5
262
13
00:43
Gurtenfestival
Ski Aggu springt ein und spricht direkt Schweizerdeutsch
3
199
29
42. Ausgabe
Podcasts und neuer Weg ans Festival: Das erwartet dich am Gurten
7
317
36
Festival-Ticker
Gurtenfestival
«Voller Erfolg»: 98'000 Fans feierten auf dem Güsche
422
2094
415
01:37
Ja-Sager
«Stürme die Bühne!» – Festivalbesucher dürfen Aufgaben stellen
0
296
1
Gurtenfestival
Mittwoch erstmals in der Geschichte ausverkauft
0
446
59
Festival-Ticker
Openair Frauenfeld
Über 100'000 Besucher, 50 Cent ohne Playback – so war das OAF
352
2075
282
Openair Frauenfeld
Moshpits, Autoscooter, provokante Shows: Das sind die Highlights
37
708
52
01:42
Backstage-Rundgang
«Eigene Bar und Disco» – So lebt 50 Cent am Openair Frauenfeld
19
494
53
01:29
Openair Frauenfeld
«Wir leben hier wie Tiere» – so krass ist der Zeltplatz «B»
54
1375
206
Skandal-Rapperin
Ikkimel provoziert mit Hunden und Käfig am Openair Frauenfeld
2210
133
Openair Frauenfeld
Feministische Acts, Wetter und ÖV: Alle Infos auf einen Blick
45
1417
60
Openair St. Gallen
«Extrem gefährlich»: Pyros im Publikum – so reagieren Openairs
657
132
Openair St. Gallen
Jeder darf mitpinseln: Künstlerin sammelt Geld für Ecuador
645
65
Openair St. Gallen
Capaldi, Hitze und Tränen: Das sind die Festival-Highlights
8
550
23
Openair St. Gallen
Feuerwerk und Pyros gezündet: mindestens ein Verletzter
1088
322
01:19
Openair St.Gallen
Der verrückteste Balkon des Festivals
1
248
24
News-Ticker
Openair St. Gallen
Die Fans sind weg – Pavillons, Zelte und Abfall bleiben
902
3876
832
Mega-Comeback
Emotionen pur! Die Love-Story von Lewis Capaldi und dem OASG
14
388
112
Openair St. Gallen
Fast 30 Grad am OASG: Festivalfans werden für Abkühlungen kreativ
14
283
7
Openair St. Gallen
Nach diesem Moshpit bei Pashanim kam es zum Konzertunterbruch
1794
203
01:23
Openair St. Gallen
«Ihr habt auf dem ganzen Gelände meine Handynummer verteilt?!»
50
759
28
01:43
Openair St. Gallen
«Jan hat Angst vor Bananen»: Fruchtiger Angriff am Festival
5
252
15
01:19
OASG
«Wir haben am Morgen schon 500 Franken versoffen»
69
780
60
Gigi & Cachita
«Mir geben Frauen Hoffnung, die ihre Meinung sagen und laut sind»
911
27
01:20
Openair St. Gallen
«Unser Temu-Zelt ist schon pflotschnass»
45
356
47
Openair St. Gallen
Line-up, Überraschung und Wetter: Das erwartet dich am OASG
15
259
37
01:11
Festival-Sommer
Wir haben 5 Openair-Must-Haves, eines davon kannst du gewinnen
6
256
15
OASG
«Der beste Job in St. Gallen»
0
177
16
Openair St. Gallen
350 Würste, 600 Ballone: So campen die Ersten am Openair-Eingang
31
295
55
Openair St. Gallen
Es gibt «Schlammgallen» – so wird das Wetter im Sittertobel
34
423
319
Leimentaler Openair
Naomi Lareine verteilt fleissig Autogramme: «Ihr seid so herzig»
6
316
10
Stars und Streetfood
Alba-Festival bringt Balkan-Beats und Deutschrap nach Zürich
64
1088
90
Openair
«Frauenfeld ist gerettet»: Fans sind begeistert von neuem Line-up
16
193
48
Openair Frauenfeld
Justin Timberlakes Auftritt abgesagt – A$AP Rocky springt ein
20
197
374
Rorschacherberg SG
Hier steigt ein Elektro-Festival bei einem Schloss
6
287
276
Openair St. Gallen
Kurz vor Openair fallen Kings of Leon aus – jetzt ist Ersatz da
7
145
79
Openair Frauenfeld
«Löscht das Line-up wieder»: OAF-Fans schiessen gegen die Acts
15
226
79
Openair-Festival
Will Smith und Nina Chuba: Das sind die ersten Acts am Gurten
8
135
113
Festivals
Openair St. Gallen enthüllt erste Acts für die nächste Ausgabe
2
174
41
Arbon TG
Von Heidi mit Schüga-Dose bis Stress – das Summerdays in Bildern
1415
122
Zürich Openair
Unterhosen, Geldregen und Sugababes: Das sind die ZOA-Highlights
10
595
179
Festival in Zürich
Acts, Wetter, Tickets: Das musst du fürs zweite ZOA-Weekend wissen
3
397
108
Festival in Glattbrugg
Sam Smith, Hitze und Tattoos: 6 Highlights vom ersten ZOA-Weekend
619
43
Festival-Ticker
Zürich Openair
«Ein voller Erfolg»: Das ZOA zog über 76'000 Besucher an
479
2900
3794
Festival in Zürich
Acts, Wetter, Tickets: Das musst du fürs erste ZOA-Weekend wissen
7
378
189
+ Video
Festival-Headliner
US-Rapper Macklemore macht sich bei Zürcher Barber chic fürs ZOA
12
869
561
Wallis
The Offspring, Yungblud und Swissness: So crazy war es am Gampel
0
249
102
04:15
Openair Gampel
Remo Forrer hat seinen eigenen Regenschirm-Träger
265
21
02:19
Käse oder Schoggi?
«Entweder – Oder» mit Yungblud
194
12
Festival-Ticker
Openair Gampel
Ashnikko performt – und wir drehen durch!
11
1909
1502
Bern
Patent Ochsner und endlich Sommer: So schön war das Gurtenfestival
8
1063
669
03:07
Gurtenfestival
So sehr begeisterte Patent Ochsner auf dem Güsche
7
698
672
Festival-Ticker
Gurtenfestival
«Jugenderinnerung»: Nelly Furtado bringt die Hauptbühne zum Beben
45
2984
1350
01:06
Wettschulden
Jan muss am Openair Frauenfeld «Over the Rainbow» singen
0
922
368
01:38
Openair Frauenfeld
«Nacktschnecken im Zelt» – so ist Zelten bei strömendem Regen
37
244
665
Festival-Ticker
Openair Frauenfeld
«Toll, schön und stressig» – 160'000 waren dabei
7
2812
3774
Festivalsommer
Openair Frauenfeld: Diese Essentials musst du einpacken
7
582
592
Frauenfeld TG
Nach Schlammgallen – trockenes Openair Frauenfeld?
7
564
576
46. Openair St. Gallen
Moshpits, Schlamm und EM-Fieber: Das sind die OASG-Highlights
8
767
563
Openair St. Gallen
Gewitter- und Sturmvorhersagen sorgten für bange Momente
9
595
456
02:02
Openair St. Gallen
Liebesschaukel, Dirndl und Arschgeweih – mit diesen Aufgaben hat Jan nicht gerechnet
1
503
333
Band am Openair St. Gallen
Provinz: «Die wildesten Afterpartys sind immer in der Schweiz»
4
416
260
01:20
Openair St. Gallen
«Man braucht nur eine Unterhose»
7
172
237
00:32
Challenge
«Ich habe niemandem gesagt, dass ich das mache»
2
236
152
Festival-Ticker
Openair St. Gallen
Fantickets für 2025 bereits ausverkauft
439
3812
5393
Openair St. Gallen
«Die Ersten sind bereits seit sechs Uhr morgens hier»
68
558
532
Openair St. Gallen
Gibt es dieses Jahr kein «Schlammgallen»?
2
304
238
Openair St. Gallen
Das musst du vor dem Start des Openair St. Gallen wissen
3
426
337
Festival Essentials
Extravagantes Festival-Camp begeistert Tausende Fans auf Tiktok
2
365
164
Greenfield-Catering
René Schudel: «Ich will den Berufsstolz wieder näher bringen»
11
760
861
13.-15. Juni
Line-up bis Tickets: Das musst du übers Greenfield Festival wissen
21
538
617
Zürich Openair 2024
Neue Acts bekannt: Nemo und Martin Garrix kommen ans ZOA
1864
697
Festivalsommer 2024
Openair St. Gallen kündet weitere Acts an
8
700
337
Erste Acts bekannt
Burna Boy, Ski Aggu und Co. – diese Stars beehren das Gurtenfestival 2024
16
726
322