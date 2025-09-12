Faktenchecks

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Faktencheck
Toulouse statt Ceuta: Das steckt wirklich hinter dem Clip
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Diese Aufnahmen entstanden weit von Ceuta entfernt
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Angeblicher Ceuta-Clip hat mit dem Migranten-Strom nichts zu tun
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Schwächelt Trump? Das sagt der Mann hinter dem viralen Clip
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Wusste die Ukraine von Monaco-Anschlagsplan? «Beweise» sind fake
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Das sagen Mediziner zum Mückenstich-Hack mit dem Fingernagelkreuz
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Zu spät, gar nicht, extra-heftig: Darum war die Juni-Mens anders
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Pro-Palästinenser teilen Lüge zu Superstar Erling Haaland
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Studie
KI-Chatbot Claude zitiert russische Propaganda als News
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Beispiel Venezuela
Fake oder nicht? So verifiziert die 20-Minuten-Redaktion Videos
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Jawohl, Hitze hat tatsächlich diese Ampeln schmelzen lassen
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Von diesen 3 viralen Videos zum Venezuela-Beben ist nur eins echt
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Gebärmutterkrebs durch Vorsorge? Diese Angst ist unbegründet
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Wasserversorgungs-Zitat: Bezos wird zu Unrecht gehatet
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Fleischallergie durch Zecken – Bill-Gates-Verdacht ist falsch
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Meloni vs. Netanjahu: Hier ist nichts, wie es zunächst scheint
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Virales Video täuscht über 10 Mio. User über Trump-Schriftzug
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Das Bild ist fake, die Story dahinter aber echt
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Russisches Atom-U-Boot vor Kuba: Echter Clip mit dickem Aber
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Seit den Schüssen auf Trump kursieren Fake News über diese Frau
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China First? Bild von Trump-Besuch ist die Aufregung nicht wert
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Celines «Zecken-Hack» überzeugt Fachleute nicht
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Hantavirus-Testzentren? Diese «SRF-Sendung» ist nicht vom SRF
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Weshalb plötzlich scheinbar alle Baseball im Stadion verfolgen
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Warum das Pfizer-Dokument zum Hantavirus falsch verstanden wird
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Elon Musk teilt Falschinformationen zu Corona-Impftoten
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Netanjahu tot? Darum sind wir sicher, dass dieser Clip fake ist
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Festival in der Wüste
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Sorry, du wirst nie ein Foto mit Baddie Betty machen können
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Delfine sollen Mann entführt haben: Warum das Quatsch ist
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Vorsicht! Diese Artemis-2-Bilder zeigen nicht, was behauptet wird
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Glaube diesen «Abnehm-Erfolgsstorys» kein Wort
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Batterie verschluckt, Honig geben? Das sagen Fachleute
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Meningitis-Ausbruch geplant? Darum ist diese Behauptung haltlos
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Das ist an den Gerüchten um Tod von Netanjahu dran
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Für null Euro quer durch Deutschland? Daraus wird leider nichts
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Frau sieht aus wie Ghislaine Maxwell – sie ist es aber nicht
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Keine Belege für toten Weltkriegshund in Schweizer Alpen
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Nein, das nächste iPhone bekommt keinen neuen Ladestecker
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Fachleute widersprechen viralem Gerücht über K.-o.-Tropfen
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Chaos beim ZDF
KI-Clip und falsche Bilder beim ZDF – Sender räumt Fehler ein
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Gesucht im Fall Maddie: Phantombild zeigt nicht Ghislaine Maxwell
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Jeffrey Epstein soll leben – diese Bilder belegen das aber nicht
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Foto von Epsteins «geheimer» Falltür ist echt – wohin führt sie?
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«Ist Epstein Zohran Mamdanis Vater?» KI-Bilder sorgen für Wirbel
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Von wegen Selfie: Dieses Bild ist definitiv KI-generiert
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Turbokrebs durch Corona-Impfung? Diese Studie zeigt das nicht
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Dieses «ukrainische Luxus-Spa» liegt mitten in der Schweiz
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Trump, der Dänemark atomisiert? Das war 2016 tatsächlich Thema
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Musk und Sweeney ein Paar? Die Wahrheit hinter den Bildern
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Trotz Internetsperre im Iran: Diese Aufnahmen schafften es raus
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Silvester-Katastrophe
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Hier stellen Forscher einen Brand nach Inferno in Café nach
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Vorsicht, diese Aufnahmen zeigen nicht das Feuer-Inferno
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«Weihnachtsbaum passt nicht zu London»: User kritisieren Stadt
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Enttäuschte Besucher: Diesen Weihnachtsmarkt gibt es nicht
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Kommt das Tesla-Phone? Selbst Musks Grok weiss davon nichts
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Warum der Löwen-Clip nicht das zeigt, was viele glauben
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Nein, diese zwei attraktiven Jungs sind nicht die Louvre-Diebe
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Hitzige CEOs, herzlose Frauen: Everest-Clips täuschen Millionen
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WM-Stadion auf Saudi-Hochhaus? Urheber des Fakes outet sich
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Trump lobt Gates für dessen Mut, liegt aber falsch
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Zombies überfallen Solothurn? Dieser SRF-Beitrag ist KI-generiert
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KI statt Katastrophe: Diese Hurrikan-Melissa-Bilder sind fake
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Trump soll Clinton beleidigt haben – doch der Post ist erfunden
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Steter Tropfen: Warum du Lügen irgendwann glaubst
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Torenza: Das steckt hinter dem «Land», über das gerade alle reden
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Was ist los in Istanbul? Nicht das, was diese Videos zeigen
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Antifaschisten mit Farbe beworfen? Am Clip ist nur ein Frame echt
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Aufregung um weibliche Geiseln – doch die Mehrheit hat überlebt
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Clip aus Kontext gerissen, um Stimmung gegen Migranten zu machen
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Bild von Sydney Sweeney manipuliert: Sie trägt Gaultier
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Coca-Cola will Bad Bunny nicht aus der Superbowl-Show drängen
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Wasserzeichen deklariert diesen Clip als KI, User ignorieren es
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Greta zeigte israelische Geisel, um Palästinenser-Leid zu belegen
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Nein, dieses Bild zeigt nicht die Proteste in Portland
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Profitiert Dr. Oz von Trumps Autismus-Weisungen? Das ist bekannt
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Trump will sieben Kriege beendet haben – das sind die Fakten
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Kimmel & Co.: US-TV-Grössen haben sich nicht vom «System» gelöst
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Nein, hier steht keine Kindermoschee auf dem Spielplatz
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Deutschland, Polen, Spanien: Überall rechte Grossdemos? Nein!
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Rom
Italien stellt mit KI gefälschte Videos unter Strafe
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KI-Bilder befeuern Falschbehauptungen um Londoner Protestdemo
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Nein, es gab kein Buch, das den Mord an Charlie Kirk vorhersagte
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Deepfake-Verdacht bei Trumps Gedenkvideo – das sagen Fachleute
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Nein, Musk hat nicht versprochen, Kirks Kinder zu finanzieren
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Diese drei Aussagen werden Charlie Kirk zugeschrieben – zu Recht?
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Roboter, die Kinder gebären? «Das wurde aus dem Kontext gerissen»
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Taylor Swift schwanger? Die angeblichen Beweisbilder sind fake
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Nein, hier wird nicht gegen Trumps ICE-Agenten aufgerüstet
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Selbstschiessende Polizeiautos? Hier wurde falsch übersetzt
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Das Bild ist ein Fake, aber die Geschichte dahinter nicht
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Achtung, Betrug! Rabatt-Anzeigen auf Instagram & Co.
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Will-Smith-Video: KI war am Werk – Fans und Schilder sind echt
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Nein, Lisa Vogel wurde nicht entführt
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Geschichte vom «wahren» Ronald McDonald ist nur eins: nicht wahr
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Verschiedene Viren
«Die Pocken sind nicht ausgerottet» – Doch, sind sie
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Fake-Lebenshöfe
Betrug auf Tiktok: «Hilf uns, sonst müssen die Tiere sterben»
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Luiza Rozova
Angebliche Putin-Tochter: Profil und Aussagen als Fake entlarvt
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Beauty-Eingriffe? Nein, das ist nicht Zac Efrons neuer Look
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Fake-Botschaft, Fake-Bilder – an diesen Posts stimmt nichts
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