«Die Bachelorette» – Folge 5

Chanelle mistet das Kandidatenfeld so richtig aus

In dieser Woche ist keiner sicher vor dem Rauswurf: Chanelle schickt zur Halbzeit von «Die Bachelorette» so viele Männer nach Hause wie noch nie in dieser Staffel. Unterstützung bekommt die Rosenkavalierin in dieser Woche von Bachelor Patric.