News
Video
Entdecken
Profil
Alle
Kino & Streaming
People
US-Schauspieler
Krasse Veränderung: Erkennst du diesen Film-Star?
25
0
Bruna Marquezine
Schauspielerin und Neymar-Ex: Das ist Shawn Mendes' neue Freundin
2
134
3
Kollaps droht
Street Parade bei 30 Grad: Verträgst du jetzt weniger Alkohol?
27
196
1
Französische Sängerin
Vanessa Paradis und Samuel Benchetrit haben sich getrennt
9
179
1
14 Jahre Ehe
Anna-Maria und Bushido würden ein Fremdgehen verzeihen – du auch?
47
348
1
Royal-Baby
Warum die Baby-Namenswahl Konsequenzen für Eugenie haben könnte
20
319
3
In englischem Luxushotel
Zendaya und Tom Holland heiraten nochmals in geheimer Feier
3
155
3
Geheime Affäre
Richard Gere (76) turtelt in neuem Film mit Diana Silvers (28)
23
267
3
Grössen-Tool
Bist du kleiner als Taylor Swift oder Federer? Finde es heraus!
57
585
7
💙 Züri-Liebi
Dieser Proteinhype ist in aller Munde – und jetzt auch am HB
31
2.8k
153
Mit 52 Jahren
«Peggy Bundy»-Star spricht über spätes Mutterglück
77
387
9
Stars lieben Akne-Mittel
«Kein Lifestyle-Medikament»: Dermatologin warnt vor Beauty-Hype
28
159
7
Trauer um Tiktok-Star
Sydney Towle verliert Kampf gegen seltenen Krebs mit 26
1k
6
Gesundheitsbedenken
Ariana Grandes Familie schlägt Alarm: «Sie isst nicht genug»
858
16
«Ted Lasso»
Der liebste Mensch der Welt macht sogar den Fussball sympathisch
0
91
2
Technoparty
An diesen Hotspots feiern Schweizer Promis an der Street Parade
45
543
7
Seit 20 Jahren befreundet
BFF von Lady Gaga: Techno-Pionierin lanciert Street Parade
12
312
3
Martin McDonagh
Zürich sehen und feiern – Starregisseur kommt ans ZFF
7
115
1
Moderatorin Jenny Elvers
«Auch am Daumen genuckelt»: 54-Jährige braucht Nuggi zum Schlafen
470
9
00:56
Auf Barbados
Rihanna twerkt für A$AP Rocky – dann muss er sich festhalten
26
390
3
Street Parade
Stylingtipps
Pyjama statt Netz-Look: 4 Modetrends für die Street Parade
39
479
17
Baby-News
Ralf Schumacher wird Opa: «Meine Haarfarbe passt ja»
21
291
3
Mexiko
Kartellboss soll Mord an Influencerin Valeria angeordnet haben
150
1
Abschiedsfolge kommt bald
«Gehen, wenns am schönsten ist»: Hännis beerdigen ihren Podcast
850
2
Street Parade
Zürich
Route, Anreise, Musik: Alle Infos zur Street Parade 2026
203
530
50
Mexiko
Vor KFC-Filiale – Influencer (24) während Livestream erschossen
401
0
Balgach SG
Der Tod von Mano Machinek erschüttert die Nachbarn
1.5k
32
Top-Line-up für 20 Fr.
Rapper EAZ: «Es braucht Festivals, die sich jeder leisten kann»
40
391
5
Airpods als heisse Spur
Nach Einbruch jagte Felix Lobrecht die Täter mit der Polizei
10
316
0
Luxusauto weg
«Grösster Fehlkauf meines Lebens»: Zeki gibt den Lamborghini ab
1.9k
17
Erpresser zuvorgekommen
Ayem Nour reagiert auf Sextortion und zeigt intime Videos selbst
655
3
Babyglück mit Vivien
Ralf Schumacher wird Opa: Sohn David erwartet ein Kind
458
5
«Kein Zurück»
Bachelorette Dina und Cyrill haben sich nach fünf Jahren getrennt
599
3
Der erste Promi-Blogger
Perez Hilton hospitalisiert nach blutigem Streaming
6
159
2
01:02
Sind Deutsche «gemein»?
«Schweizer sind bessere ‹People Pleaser›»
67
468
6
«Aggressiv und gemein»
Wemmse rät forschen Deutschen: «Geht behutsam mit uns um»
383
1.6k
22
Wegen «Let's Dance»
Vanessa Mai hat ihre eigene Hochzeitsparty verschlafen
5
302
1
Ronaldo macht Mut
«Liebe meine Kurven» – Georgina wehrt sich gegen Bodyshaming
970
6
Britisches Royal-Baby
Deshalb kam Prinzessin Eugenies Tochter in Lissabon zur Welt
7
242
3
Kate Cassidy
«Eklig» oder «genial»? US-Creatorin glättet Haare im Restaurant
118
771
2
Sean Avery
Von der NHL nach Hollywood: Hockeyspieler in drei Nolan-Filmen
1
74
1
US-Schauspielerin
Überraschung: Lindsay Lohan trägt ihre Haare wieder rot
306
1
Kritik an ihrem Team
«Verantwortungslos»: Jameela Jamil besorgt um Ariana Grande
332
3
«Total verliebt»
Britische Royals: Prinzessin Eugenie bringt drittes Kind zur Welt
19
577
10
Nach Dating-Pause
Bill Kaulitz gesteht: «Schreibe mit 30 bis 40 Männern auf Insta»
1.3k
3
Jordanische Royals
Stolzer Papa teilt süsses Geburi-Foto von seiner Prinzessin Iman
8
300
4
«Ich habe mich geschämt»
Nach zwei Schwangerschaften: Frieda Hodel vergrössert ihre Brüste
1.4k
9
Von Miu Miu designt
240 Stunden Arbeit: Thylane Blondeau über ihr Hochzeitskleid
14
410
1
«GNTM»-Star
«Polizei reagierte so ekelhaft»: Fiona Erdmann in Rom ausgeraubt
98
1k
3
Mano Machinek (37)
Tödlicher Unfall von Reality-Star: Jetzt äussert sich Porsche
558
13
Gibt Anzeichen
Haben Bradley Cooper und Gigi Hadid heimlich geheiratet?
25
321
0
Steile Karriere
Basler Musiker Sebastian Konrad verrät: «Als DJ ist man einsam»
379
3
«Will keine Ja-Sager»
GenZ-Frau will Arbeit ohne Stress – Gastrochef stellt sie ein
2.8k
48
Festnahme in Paris
Star-Koch Jean Imbert soll Miss France die Nase gebrochen haben
304
2
Wiedervereint in Portugal
Familienferien: Boris Becker spielt mit seinen drei Söhnen Padel
7
302
1
Nicolas Zimmermann
«Hatte Angst»: Schweizer filmt Hai-Jagdturnier – Polizei kommt
80
882
8
Trauung auf Madeira?
Cristiano Ronaldo und Georgina: Das ist über die Hochzeit bekannt
37
558
11
Wie Bruder Christian
Prinzessin Isabella von Dänemark tritt Wehrdienst an
16
188
3
Waren «DSDS»-Juroren
Beatrice Egli schwärmt von Bill und Tom: «Mochte sie da schon»
68
873
6
Schwinger Curdin Orlik
«Seit meinem Coming-out wurden meine Leistungen konstant besser»
2
0
Candy Crash
Deutsche Dragqueen empört über Fremde, die ihr Baby abknutschen
843
2
00:23
Mexiko
Harry Styles macht Bühnensturz zum Showmoment
2
142
1
In Schweizer Spital
Phil Collins erzählt: «Familie kam, um sich zu verabschieden»
75
781
48
Wohnte in St. Gallen
Nach Manos tödlichem Porsche-Crash ermittelt die Justiz
440
19
Schweizer Schauspieler
«Total absurd»: Zürcher Sebastyan startet in Hollywood durch
28
501
9
Britische Trip-Hop-Band
Singapur verbannt Massive Attack wegen Palästina-Flagge
350
3
Gesundheitliche Gründe?
Ariana Grande kündigt grosse Auszeit an
357
9
Reichster Royal der Welt
Schule in der Schweiz, Skandale und Macht: Das ist König Rama X.
111
805
48
Deutsches Nepo-Baby
«Wirst das nie erreichen»: Designer zerstört Josies Modeltraum
34
601
5
Schweizer TV-Darstellerin
«Seit Jahren Teil meines Lebens»: Dijana trauert um Reality-Star
849
10
Hormonelle Verhütung
Migräne und Gewichtszunahme: Christina liess Spirale entfernen
4k
18
Followeranfrage auf Insta
«Würde mich schämen»: Cora Schumacher wütet erneut gegen Ralf
138
2.1k
4
Oscarpreisträgerin
Oben ohne in der Badewanne: Gwyneth Paltrow feiert Tiktok-Debüt
75
970
3
Bei Werbedreh
Er lebte in der Schweiz: Reality-Star stirbt bei Horrorunfall
2.5k
61
Für reinere Haut
Nächster Hype: Promis schwören auf Akne-Medikament
95
625
43
Vincent Pastore
«Sopranos»-Mafioso mit 80 Jahren gestorben
159
3
Tochter von Bushido
«Habe angefangen zu weinen»: Aaliyah (14) litt unter Promi-Status
578
0
Travis Scott im Tessin
Erkennst du, wo Video des «Odyssee»-Soundtracks entstanden ist?
9
199
14
Hollywoods Traumpaar
Von Co-Stars zur Ehe: Wie Tom Holland und Zendaya sich verliebten
376
9
Thylane hat geheiratet
«Das schönste Mädchen der Welt» erzählt von ihrer Traumhochzeit
30
621
2
Neue Influencerin?
Dank Auftritt bei «Kaulitz & Kaulitz»: Susi startet durch
44
862
9
Bemutterung?
Vanessa Mai gesteht: «Lege meinem Mann die Kleider raus»
393
1
Ex-«Bachelor»-Siegerin
«Dumme Person»: Francesca Morgeses Lamborghini wurde beschmiert
870
4
Klimawandel
Francine Jordi besorgt wegen Hitze: «Sollten etwas ändern»
82
765
1
22 Jahre alt
Shania Geiss feiert Geburi – indigener Kopfschmuck verwirrt
113
1.5k
1
Im Gym
«Will keine Geschenke»: Arnold Schwarzenegger flext auf Instagram
8
118
3
Sänger über Vaterrolle
Baschi als Papi: «Die Party findet jetzt im Kinderzimmer statt»
37
775
4
Anschlag auf CSD
Neuanfang in Luzern
«Wollen nur noch weg aus Berlin»: Schweizer Auswanderern reichts
2k
19
Tür an Tür mit den Royals
Für 976 Fr. kannst du neben Mette-Marit und Haakon einziehen
25
373
9
Tätowierung vergessen
«Fail»: Karin Bearpark bleicht sich die Augenbrauen
2.3k
5
#MeToo
Vier Frauen werfen Jared Leto sexuelle Übergriffe vor
212
1
Beim WM-Final
Fan zahlt fast 22'000 Franken für Justin Biebers getragene Schuhe
7
188
1
Geld geht an Stiftung
Ben Affleck gewinnt US-Version von «Wer wird Millionär?»
8
164
1
Fragiles Ego?
«Gott mag keine hässlichen Frauen»: Usher reagiert auf Fan-Korb
685
7
Brignoles
Amal und George Clooney fliehen vor den Waldbränden in Frankreich
322
2
+ Video
Rückkehr der Ehe?
«Ich empfehle jedem, zu heiraten»
301
849
9
Romantik im Fokus
Diese Funktionen erfüllt die Ehe heute noch
108
393
8
Fahrlässige Influencerin?
Nach Pool-Tragödie: Emilie Kiser zeigt Baby ohne Schwimmweste
754
1
+ Video
«Nächstes Mal bitte voll»
Bündner Publikum bewirft Ski Aggu mit Bierkrug
16
257
7
News
Video
Profil