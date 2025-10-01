News
Video
Entdecken
Profil
Start
Wetter
Schweiz
Alle
Abstimmungen
Krankenkassen
Polizeimeldungen
the season
Sport
Alle
Fussball
Super League
WM 2026
Olympia
Fantasy League
Eishockey
Wintersport
Tennis
Motorsport
Weitere Sportarten
Regionen
Alle
Zürich
Bern
Basel
Zentralschweiz
Ostschweiz
Waadt (fr)
Genf (fr)
Wirtschaft
Alle
Mein Geld
Krypto
The Economist
Ausland
Alle
US Zölle
Donald Trump
Ukraine
Nahost
People
Alle
Festivals
Royals
Events
Reality TV
Social Media
Internationale Promis
Schweizer Promis
Musik
Kino & Streaming
Lifestyle
Alle
Body & Soul
Fashion
Reisen
Beauty
Living
Auto & Mobilität
Eat & Drink
Entertainment
Good Vibes
AI
Faktenchecks
#WIRSINDZUKUNFT
Alle
Gebäude
Mobilität
Lifestyle
Bildung & Beratung
Innovation & Energie
Community
Alle
Liebe & Sexualität
Wettbewerbe
Kochen mit FOOBY
Quiz
Digital
Alle
AI
Wissen
Alle
Gesundheit
E-Paper
Live TV
Publizistische Leitlinien
Digital only
App statt Papier
9 Gründe, 20 Minuten digital zu nutzen
35
226
0
Ikonisch
Die 20-Minuten-Box kommt jetzt ins Museum
1
210
1
Drucktechnologe Bucher
«Ich war immer stolz, 20 Minuten zu drucken»
44
558
12
39 Zitate
«Die 20-Minuten-App ist mein Draht zur Schweiz»
29
462
23
06:02
Neue Ära beginnt
20 Minuten
Letzte Printausgabe: «Tut schon weh, wenn so etwas verschwindet»
133
1.4k
21
Neue Ära beginnt
Pietro Supino
«20 Minuten bringt Menschen zusammen»
553
0
Neue Ära beginnt
20 Minuten
Nach letzter Printausgabe: «Freuen uns auf die digitale Zukunft»
3.4k
39
Neue Ära beginnt
Medienminister
«Investition in Medien lohnt sich»: Rösti appelliert an Firmen
156
521
7
News
Video
Profil