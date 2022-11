WM 2022 «Setzt mich schrecklich unter Druck» – Sohn (10) von Lionel Messi will den Sieg

Am 20. November startet die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Argentinien spielt in der ersten Partie gegen Saudiarabien. Lionel Messi verrät derweil Details von einem Gespräch mit seinem Sohn.