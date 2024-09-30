Menu
News
|
Wirtschaft
|
Krypto
Zu tiefe Nachfrage
Darum akzeptieren Migros, Coop & Co. keine Krypto-Zahlungen
49
205
29
+ Video
Krypto-Branche
Schweizer Geisel befreit – Entführungsserie verängstigt die Szene
60
705
255
Umfrage
Das würden Schweizer mit einer Million machen
179
312
57
Bitcoin und Stablecoins
«Günstiger als Twint» – über 100 Spar-Läden akzeptieren Kryptos
17
227
137
Rekordstand
Ethereum-Kurs explodiert: So kam es zum neuen Allzeithoch
5
75
61
Milliardengeschäft
Schweizer Krypto-Branche wächst rasant
66
110
71
Kursexplosion
Bitcoin schnellt nach oben: 4 Gründe für das Rekordhoch
65
385
336
Kursexplosion
27 Prozent in 7 Tagen: Ethereum entfacht grosse Altcoin-Rallye
13
84
60
Satoshi Nakamoto
Vandalen versenken Statue des Bitcoin-Erfinders im Luganersee
18
190
29
Schweizer Cyrus Fazel
Für seine Mutter gründete er ein Milliarden-Unternehmen
345
161
Tether und Co.
Werden Stablecoins die nächste Finanzkrise auslösen?
27
171
114
Kryptos mit Wertgarantie
Der rasante Aufstieg der Stablecoins – das musst du wissen
69
231
148
Shack Token
Dieser Schweizer Memecoin verspricht keinen Reichtum
11
167
27
Allzeithoch
Wie hoch wird Bitcoin noch steigen? 10 Thesen zur Kursexplosion
59
253
189
Kursexplosion
Bitcoin knackt Rekorde, Ethereum läuft noch besser
81
292
350
Älteste Digitalwährung
Rekordjagd: Bitcoin erreicht 116’000 Dollar
57
88
43
Rekordhoch
Bitcoin steigt erstmals über 112'000 Dollar
114
200
132
Core Scientific
Nvidia-Partner kauft Bitcoin-Miner für neun Milliarden Dollar
4
89
35
Frauen sind skeptisch
Aktien, ETFs oder Bitcoin? So legen Schweizer ihr Geld an
41
156
112
Bhutan
Fast kein Land hält mehr Bitcoin als dieses Königreich
68
195
83
Pascal Hügli
«Wer Bitcoin lange hält, fährt bis jetzt gut»
45
187
64
Steuertransparenz
Mit diesen 74 Ländern will der Bundesrat Krypto-Daten teilen
41
207
146
So teuer wie noch nie
Bitcoin erreicht neues Allzeithoch
18
180
87
Microstrategy-Aktie
Schweizerische Nationalbank investiert indirekt in Bitcoin
12
106
82
Kryptowährung
Spar in Zug akzeptiert neu Bitcoin
13
172
74
Trump-Ansage
Frage nach Krypto-Achterbahn: Handelt es sich um Insider-Trading?
2
90
65
Bitcoin
Trump präsentiert Plan für US-Krypto-Reserve – Kurse explodieren
120
298
379
Hohe Unsicherheit
Bitcoin verliert im Februar 20 Prozent an Wert – Grund zur Sorge?
176
267
221
Bitcoin zum Bezahlen
El Salvadors Bukele verabschiedet sich von Krypto-Experiment
29
182
60
Trumps Zölle
Innert 24 Stunden
Minus 26,5 Prozent – zweitgrösste Kryptowährung kollabiert
138
732
1105
Rekord
Kurz vor Trumps Amtsantritt: Bitcoin steigt auf Allzeithoch
10
315
41
Staking
Postfinance zahlt jetzt Zins auf Kryptowährungen – so gehts
12
365
182
Achterbahnfahrt
Bitcoin stürzt unter 90'000 Dollar und erholt sich wieder
8
185
53
Hartnäckige Inflation
Fed-Entscheid schickt Aktien, Bitcoin und Gold bachab
105
623
374
Weihnachten
Bitcoin und Aktien als Geschenk immer beliebter: Darauf musst du achten
82
441
109
Krypto-Rekord
Bitcoin knackt 100'000-Dollar-Marke
21
652
514
Wirtschaft
«Globaler Dominoeffekt»: Bitcoin bald bei 500'000 Dollar?
222
777
1040
Amouranth
«Hilfe! Soll ich verkaufen?» Onlyfans-Star zeigt ihr Krypto-Konto
1286
165
Bitcoin-Gegner
Chef der US-Börsenaufsicht Gary Gensler flieht vor Donald Trump
14
324
61
Krypto trifft Fussball
«Wir wollen die grösste soziale Plattform in der Sparte werden»
13
305
97
Nayib Bukele
Bitcoin: Deutschland verspielt Milliarden, El Salvador und Bhutan jubeln
50
464
136
Rallye
Jeder neunte Schweizer ist im Bitcoin-Hype
118
398
126
Krypto-Rally
Bitcoin auf Allzeithoch – lohnt sich jetzt noch ein Einstieg?
191
518
616
89'000 Dollar
Bitcoin weiter auf Höhenflug
18
218
68
Krypto-Rallye
Wilde Eigendynamik nach Trump-Triumph: Bitcoin setzt Rekordjagd fort
23
90
19
Kyrptowährung
Bitcoin geht durch die Decke und klettert auf über 80'000 Dollar
56
196
199
Federal Reserve
Jerome Powell unter Druck: Schiesst Trump die US-Notenbank ab?
152
786
124
Allzeithoch
Meint Trump es wirklich ernst mit seinen Bitcoin-Versprechen?
74
371
201
US-Wahlen
Börsen
Aktien machen Trump um Millionen reicher – Bitcoin geht durch Decke
13
211
100
Kryptowährung
In US-Wahlnacht: Bitcoin klettert auf Rekordhoch
39
310
347
«Uptober»
Kurz vor US-Wahlen: Bitcoin knackt 70'000-Dollar-Marke
204
36
Abu Dhabi
Bitcoin Suisse in Abu Dhabi: Führt Expansion zu Abbau in der Schweiz?
4
268
38
Aktien laufen besser
Wo bleibt der «Uptober»? Bitcoin kommt nicht vom Fleck
14
344
104
Peter Todd
Dieser Kanadier soll Bitcoin erfunden haben
16
235
46
Satoshi Nakamoto
Neue Doku soll Identität des Bitcoin-Erfinders offenlegen
24
236
123
Stimmenfang
Trump und Harris vollziehen plötzlich Kehrtwende bei Krypto-Themen
60
302
219
Warum ist Portfolio-Diversifizierung so wichtig?
Marketingstrategie
Krypto-Unternehmen werben mit Promis aus Sport und Hollywood
0
1928
114
So kannst du deine Investments auf Autopilot stellen
Sichere Krypto-Zukunft: Innovation trifft auf Regulierung
Christian Angermayer
Lugano lockt Bitcoin-Milliardär mit «Plan B» an
34
1931
345
Portfolio-Diversifizierung: Vorteile nutzen
Zürich
Ex-Mitarbeiter wollte 61 Bitcoins von der ZKB erpressen
523
498
Bis im Jahr 2050
Das sind die 11 grössten Risiken von Bitcoin
110
528
443
Crypto-Scammer
Warum fallen Leute auf solche Betrüger rein?
49
357
405
Davdan Yousuf
Erfolg für «Krypto-Prinz»: Justiz muss SRF-Recherche prüfen
6
247
149
Börsen-Beben
Trotz Krypto-Sturzflug
«Bitcoin wird noch dieses Jahr einen neuen Höchststand erreichen»
121
429
974