Bayern München demütigt Atalanta mit 6:1 in der Champions League

Atalanta – Bayern München 1:6

Es sei nicht einfach, in Bergamo zu spielen. Das sagten die BVB-Profis Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich nach dem Out in den Playoffs. In der Tat hatten die Bergamasken in dieser Saison zu Hause schon den einen oder anderen grossen Club bezwungen. Doch die Bayern widerlegen die BVB-These.

Gleich mit 6:0 gewinnen die Münchner auswärts gegen die Italiener. Mann des Spiels ist einmal mehr Michael Olise. Der französische Edeltechniker erzielt zwei Tore auf beinahe identische Weise und legt einen weiteren Treffer auf.

Aufgrund des klaren Resultates holte Olise – wohl nicht ganz unabsichtlich – noch eine Gelbe Karte. Nun fehlt der Franzose den Bayern im «belanglosen» Rückspiel gegen Atalanta – statt im weiteren Verlauf der Champions-League-Kampagne. Gleiches gilt für Joshua Kimmich.

Michael Olise und die Bayern machen mit Atalanta, was sie wollen. Jan Woitas/dpa

Newcastle United – Barcelona 1:1

In einer lange Zeit torlosen Partie erzielt Harvey Barnes wenige Minuten vor Schluss den schon fast sicher geglaubten Siegtreffer für Newcastle United. Barca-Keeper Juan Garcia sieht beim Gegentor nicht allzu glücklich aus. Tief in der Nachspielzeit kommt Barcelona aber noch zu einem Penalty und gleicht damit in Person von Youngster Lamine Yamal tatsächlich noch aus.

Die Katalanen können mit dem 1:1 bestens leben und dürften mit diesem Resultat im Rückspiel nächste Woche vor eigenen Anhang alle Trümpfe in der eigenen Hand haben, um die Viertelfinal-Qualifikation sicherzustellen. Zu Hause ist Barcelona in dieser Champions-League-Kampagne bisher eine Macht.

Lamine Yamal sichert dem FC Barcelona spät das Remis gegen Newcastle. Getty Images

Atlético Madrid – Tottenham Hotspur 5:2

Pleiten, Pech und Pannen bei Tottenham. Die Spurs ziehen nach fünf Liga-Niederlagen in Serie auch in der Champions League einen rabenschwarzen Abend ein und verlieren auswärts gegen Atlético gleich mit 2:5. Besonders bitter wird ihn Torhüter Antonin Kinski in Erinnerung behalten.

Der 22-Jährige kommt zu seinem Debüt in der Königsklasse und soll den zuletzt schwächelnden Stammkeeper Guglielmo Vicario ersetzen. Der Tscheche sieht aber sowohl beim 0:1 als auch beim 0:3 alt aus und legt dem Heimteam die Tore förmlich auf. Nach nur etwas mehr als 15 Minuten hat Spurs-Coach Igor Tudor genug gesehen und wechselt seinen Torhüter aus. Kinski stampft daraufhin mitgenommen in die Kabine.

Tottenham-Verteidiger Cristian Romero versucht Goalie Antonin Kinsky aufzumuntern. AFP

Dazwischen rutscht Verteidiger Micky van de Ven als letzter Mann aus und serviert Atlético den zweiten Treffer ebenfalls auf dem Silbertablett. Wenige Minuten nach dem Torhüterwechsel erhöht das Heimteam dann bereits auf 4:0. Zwar kommen die Gäste noch in der ersten Halbzeit zum Ehrentreffer, kurz nach der Pause stellten die Spanier den Vier-Tore-Vorsprung wieder her.

Gegen Ende der Partie patzt dann auch noch Atlético-Keeper Jan Oblak und offeriert so auch den Spurs ein Tor. Trotz allem dürfte sich die Mannschaft von Trainer Diego Simeone das Weiterkommen im Rückspiel nicht mehr nehmen lassen.