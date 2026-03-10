Galatasaray überrascht Liverpool mit 1:0 im Champions-League-Achtelfinale

Victor Osimhen und Galatasaray gewinnen das Achtelfinal-Hinspiel gegen Liverpool. AFP

Wenn die restlichen Achtelfinals der Champions League genauso viel Action bieten wie die Partie zwischen Galatasaray und Liverpool, dann erwartet die Fussballwelt ein Spektakel nach dem anderen. Der türkische Club und die Engländer bieten sich vor einer stimmungsvollen Kulisse in Istanbul einen offenen Schlagabtausch.

Vor dem Beginn werden die Spieler Zeugen einer grossen Choreo: Die Heimfans zeigten eine Choreografie von Osimhens Mutter mit dem Gala-Stürmer. Sie starb, als er ein kleiner Junge war. Der Stürmer musste daraufhin einige Tränen verdrücken.

Schiedsrichter Jesus Gil Manzano steht im zweiten Durchgang mehrfach im Mittelpunkt. Getty Images

Danach beginnt Gala hypernervös, begeht Fehler um Fehler – nur um dann wenige Minuten später mit der ersten Chance in Führung zu gehen und die Reds zu schocken. Anschliessend rennen die Engländer vergebens an und begehen hinten eklatante Fehler, die von den Türken nicht ausgenutzt werden. Victor Osimhens 2:0 wird in der zweiten Hälfte vom VAR einkassiert, genauso wie der vermeintliche Augleich von Ibrahima Konaté wenige Minuten später.

In der Schlussphase wirft Liverpool nochmals alles nach vorne, schafft den Ausgleich aber nicht mehr. Für Spannung im Rückspiel in einer Woche ist aber auch so gesorgt.