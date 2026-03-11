Champions League: Real Madrid trifft auf Manchester City – Wer gewinnt das Duell?

Real Madrid – Manchester City 3:0

Es ist eine Machtdemonstration, eine Vorführung der Königlichen im Bernabeu. Real Madrid siegt im Gigantenduell gegen Manchester City glasklar 3:0. Mann des Spiels: Federico Valverde. Der Uruguayer macht nicht nur einen lupenreinen Hattrick, er macht ihn sogar noch besonders sehenswert.

Nachdem City etwas stärker in die Partie findet, setzt Real-Goalie Thibault Courtois in der 20. Minute zum Befreiungsschlag an – denkt man. Doch der 70-Meter-Abschlag des Belgiers wird zur Traumvorlage für Federico Valverde, der den Ball gekonnt annimmt, ManCity-Verteidiger und Goalie Donnarumma stehen lässt und zum 1:0 einschiebt. Das 2:o erzielt er mit einem satten Flachschuss.

Federico Valverde (links) und Brahim Diaz nach dem herrlichen 3:0 für Real Madrid gegen Manchester City. Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Beim 3:0 in der 37. Minute zaubert der Real-Captain wieder. Nach einem feinen Pässchen in den Fünfmeterraum von Brahim Diaz, läuft Valverde ein, tippt den Ball über seinen Gegenspieler und versenkt ihn mit einem Volleyschuss zum 3:0. Das Bernabeu tobt, Pep Guardiola an der Seitenlinie konsterniert, City bedient.

Im zweiten Durchgang vergeben die Madrilenen eine noch bessere Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche. Vinicius Junior scheitert vom Elfmeterpunkt und verpasst damit das 4:0. Doch auch so haben die Königlichen alle Trümpfe in der Hand.

Bodö/Glimt – Sporting Lissabon 3:0

Das Märchen von Bodö/Glimt scheint kein Ende zu nehmen. Zuhause schlagen die Norweger, deren Kaderwert gemäss Transfermarkt weniger wert als derjenige von Basel und YB hat, Sporting mit 3:0. Nachdem die Norweger mit zwei Siegen zum Abschluss der Ligaphase das Weiterkommen in Extremis sicherstellen konnten und Inter Mailand im Sechzehntelfinal sowohl im Hin- als auch im Rückspiel besiegten, müssen nun auch die Portugiesen mit der Stärke von Bodö Bekanntschaft machen.

Sensationsteam Bodö schickt Sporting Lissabon 3:0 nach Hause. Mats Torbergsen/NTB/dpa

Das Heimteam geht nach einem Penalty nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung. Noch vor der Pause erhöht Bodö dann auf 2:0. Von Sporting kam über die gesamte Distanz viel zu wenig, und die Gäste wurden kaum gefährlich vor dem norwegischen Tor. Rund 20 Minuten vor Schluss erhöht Kasper Krogh schliesslich gar auf 3:0. Damit darf das Überraschungsteam aus dem hohen Norden bereits vor dem Rückspiel langsam aber sicher das Viertelfinale einplanen.

PSG – Chelsea 5:2

Nach zuletzt nicht immer überzeugenden Leistungen kommt PSG im Hinspiel gegen Chelsea zu einem 5:2-Heimsieg. Die Franzosen gehen durch Bradley Barcola und Ousmane Dembélé in der ersten Halbzeit zweimal in Führung. Für Chelsea gleicht Malo Gusto nach rund einer halben Stunde zwischenzeitlich aus.

Jorgensen streckt sich gegen den Abschluss von Kvaratskhelia vergeblich. AFP

Nach der Pause belohnt Enzo Fernandez sich und seine Farben nach einem Konter mit dem 2:2-Ausgleich. In einer engen Partie profitiert das Heimteam schliesslich von einem groben Patzer von Chelsea-Keeper Filip Jorgensen. Dieser spielt den Ball eine Viertelstunde vor Schluss unbedrängt in die Füsse eines PSG-Akteurs. Letztlich ist es Vitinha, der wenige Sekunden später auf 3:2 erhöht.

Kurz vor Schluss kommt es für Chelsea aber noch knüppeldick. Khvicha Kvaratskhelia trifft kurz vor Ablauf der 90 Minuten herrlich zum 4:2 und schiesst tief in der Nachspielzeit gar noch das 5:2. Der französische Meister schafft sich damit eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel von nächster Woche.