Die Szene des Spiels

In der 94. Minute jubelten die 9000 Fans in Lausanne – sie lagen sich in den Armen. So hatte Lausanne nach einer Flanke per Kopf zum Ausgleich und somit zur Verlängerung getroffen. Doch dann meldete sich der VAR. Der Treffer wurde zurückgenommen. Der Flankengeber aus Lausanne befand sich um wenige Zentimeter im Abseits. So verlieren die Westschweizer die Partie gegen Sigma Olomouc mit 1:2 und verabschieden sich aus der Conference League.

Die Schlüsselfigur(en)

Danijel Sturm – der Spieler von Sigma Olomouc war bereits im Hinspiel in der Scorerliste anzutreffen, schliesslich schoss er damals das einzige Tor. Im Rückspiel bereitete der Tscheche gleich beide Treffer vor und war so massgeblich am Out der Lausanner beteiligt. Ebenfalls zu nennen ist Karim Sow. Der Innenverteidiger von Lausanne scheiterte im ersten Abschnitt an der Latte, traf kurz vor Schluss einen Gegner knapp vor der Torlinie, und als er den Ball ins Netz beförderte, lag eine Abseitssituation vor.

Die bessere Mannschaft

Lausanne kam in den ersten Minuten gar nicht ins Spiel. Das nützte Sigma Olomouc sofort aus und ging in Führung. Dann erwachten die Schweizer, und es gelang der Ausgleich. Doch nach dem erneuten Rückschlag, dem Treffer vor der Pause, fand das Team von Peter Zeidler nicht mehr viele Wege in Richtung Tor – bis in die Nachspielzeit, wo das VAR-Drama passierte.

Das Tribünengezwitscher

Drei Millionen Franken bezahlte Sigma Olomouc für die Dienste von Innenverteidiger Louis Lurvink. Damit wurde er zum Rekordtransfer des Clubs. Gegen Lausanne spielte der Verteidiger aber nicht. Der Grund: Er konnte aufgrund des späten Transfers nicht mehr gemeldet werden. Besonders bitter für Lurvink: Es wäre eine Rückkehr in die Heimat gewesen. Der 23-Jährige ist nämlich Schweizer und ehemaliger Junior des FC Basel. Dort kam er aber nur zu einem Einsatz. Über Schaffhausen ging es nach Tschechien.

Die Tore

22’ | 0:1 | Sturm spielt die Kugel von der Seite zur Mitte, wo Sip anrauscht und locker einschiebt.

35’ | 1:1 | Janneh trifft den Ball nach einer Intervention des Sigma-Goalies nicht richtig, doch die Kugel findet den Weg ins Tor.

43’ | 1:2 | Rusek geht bei einer Ecke komplett vergessen und nutzt diese Freiheiten.

Stimme zum Spiel

Olivier Custodio (Lausanne): «Es ist eine grosse Enttäuschung. Wir machen zwei Fehler, die viel kosten. Nach so einer Schlussphase ist die Enttäuschung natürlich noch grösser. Sie waren in der Defensive sehr gut positioniert und haben das gut gemacht. Es war schwierig, den richtigen Pass zu finden. Es sind Erinnerung fürs ganze Leben, die Reise war unglaublich schön. »

So gehts weiter

Für Lausanne ist das Abenteuer Europa vorbei. Umso wichtiger ist die Qualifikation für die Top 6 in der Liga. Am Sonntag kommt der FC Basel in die Westschweiz.