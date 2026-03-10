News
Video
Entdecken
Profil
Start
Wetter
Iran-Krieg
Schweiz
Alle
Katastrophe in Crans-Montana
Abstimmungen
Krankenkassen
Polizeimeldungen
Sport
Alle
Fussball
Super League
Olympia 2026
WM 2026
Fantasy League
Eishockey
Wintersport
Tennis
Motorsport
Weitere Sportarten
Regionen
Alle
Zürich
Bern
Basel
Zentralschweiz
Ostschweiz
Waadt (fr)
Genf (fr)
Wirtschaft
Alle
Mein Geld
Krypto
The Economist
Ausland
Alle
US Zölle
Donald Trump
Ukraine
Nahost
People
Alle
Festivals
Royals
Events
Reality TV
Social Media
Internationale Promis
Schweizer Promis
Musik
Kino & Streaming
Lifestyle
Alle
Body & Soul
Fashion
Reisen
Beauty
Living
Auto & Mobilität
Eat & Drink
Entertainment
Good Vibes
AI
Faktenchecks
Community
Alle
Liebe & Sexualität
Wettbewerbe
Kochen mit FOOBY
Quiz
Digital
Alle
AI
Wissen
Alle
Gesundheit
E-Paper
Live TV
Publizistische Leitlinien
Alle
Fussball
Super League
Olympia 2026
WM 2026
Fantasy League
Eishockey
Wintersport
Tennis
Motorsport
Weitere Sportarten
Sport
Champions League Aktuell
Alle Resultate
Galatasaray
18:45
Di, 10. März
Liverpool
Newcastle
21:00
Di, 10. März
Barcelona
Mehr anzeigen
00:41
«Schere, Stein, Papier»
Video mit NBA-Star begeistert: 14-mal wählen sie dasselbe Zeichen
3
52
1
Top Spieler
Schweizer Fussball
Super League
In gegenseitigem Einvernehmen: Co-Trainer Vonlanthen verlässt FCZ
1
615
5.7k
Transfer-Ticker
Im Sommer 2026
Jetzt ist es fix: Vogt verlässt FCSG Richtung Bundesliga
360
824
11.3k
Skandal in der Bundesliga
«Pfui! Widerlich!»: DFB ermittelt gegen Kölner Stadionsprecher
20
71
5
Iranische Fussballerinnen
«Werden höchstwahrscheinlich getötet»: Trump fordert Asyl
237
1
+ Video
US-Skistar
Statt Rollstuhl: Verletzte Vonn düst mit E-Roller durchs Haus
17
472
0
Anderi Liga 2.0
«Da ist momentan einfach sehr vieles kaputt»
3
64
0
00:52
Hulk schlägt zu
23 Rote Karten: Derby endete mit Massenschlägerei
49
2
33
Winter-Paralympics
Nach Gold in der Abfahrt: Robin Cuche triumphiert auch im Super-G
18
331
3
Nach Derbypleite
«Kein schöner Fussball»: YB-Star kritisiert Thuner Spielweise
21
120
7
+ Video
Luana Bühler
«Der Alltag leidet»: Verletzter Nati-Star spricht ganz offen
183
1
YB – THU 1:2
Nächster Schritt zum Meistertitel: Thun feiert Derbysieg gegen YB
0
44
2
Lausanne dreht Spiel
GC verliert 5-Tore-Spektakel vor magerer Kulisse im Letzigrund
0
17
1
Sabotage in 2. Bundesliga
Vermummte Fans ziehen VAR den Stecker und flüchten über Gitter
1
76
6
0:3 nach 30 Minuten
Desolater FC Basel kommt in St. Gallen unter die Räder
0
39
1
Slalom Kranjska Gora
Schlappe für Schweizer: Mega-Schnitzer von Nef kostet Top-Platz
14
97
0
+ Video
Formel 1
Verstappen fordert Regeländerungen nach erstem Rennen
61
310
11
+ Video
Super-G Val di Fassa
Karriere von Hählen endet: Riesen-Sensation auf Rang 3!
13
105
1
Gerücht um Mbappé
«Ganzen Abend geküsst» – turtelt Real-Star mit Schauspielerin?
6
205
0
GP Australien
«Geil»: Mercedes-Russell siegt bei Überhol-Spektakel
39
207
1
+ Video
WM-Quali
Nati-Stars selbstkritisch: Trotz Sieg gibt es deutliche Worte
334
0
+ Video
Nati-Noten
Lehmann und zwei Supertalente brillieren, zwei Stars fallen durch
706
4
Eishockey-News
National League
Es kommt zum Derby – Play-In-Paarungen stehen fest
1
135
5.5k
Sieg für den FC Luzern
«FCB-Schreck» brilliert in Lugano – Di Giusto mit Fallrückzieher
0
49
1
+ Video
WM-Quali
Weltnummer 88 schockt die Nati nur kurz – starke Schweiz siegt
41
394
3
Bundesliga
Nach Brutalo-Rot: BVB reagiert auf Bayern-Pleite
2
52
0
Super League
FCZ verliert zum dritten Mal in Folge und rutscht hinter Servette
0
79
1
Tennisspielerin bedroht
«Schickten Fotos meiner Familie und ein Bild einer Waffe»
2
93
1
Corinne Suter
«Alle haben gejubelt, so etwas habe ich am Start noch nie erlebt»
5
138
2
News
Video
Profil