Katar 2022 Der Weg zum WM-Titel – auf diese Gegner könnte die Nati treffen

Am Dienstag kämpft die Schweizer Nati gegen Portugal um den Einzug in den WM-Viertelfinal. Wir zeigen dir, welche Nationen Granit Xhaka und Co. für den ganz grossen Triumph schlagen müssen.