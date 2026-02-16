News
Eishockey
Eishockey
0
21
5
Nati-Star
Nach Fehlgeburt: Kevin Fiala wird zum zweiten Mal Vater
14
389
2
+ Video
US-Präsident
«Geschmacklos»: Trump-Witz versetzt Olympiaheldinnen in Empörung
42
505
1
Kanada – Schweiz 2:1
Knapp an der Sensation vorbei: Nati verpasst das Hockey-Wunder
14
95
1
Verletzung von NHL-Star
«Waren in Gedanken bei ihm» – und Fiala schickte Nati Botschaft
2
66
0
Mailand / Cortina
Schweiz – Tschechien 4:3
Kukan lässt Nati jubeln: Schweiz siegt in der Verlängerung!
56
205
3
Mailand / Cortina
SUI – CAN 1:5
Fiala-Schock überschattet Nati-Pleite – Schweizer abtransportiert
86
269
5
Eishockey-News
Spengler Cup
Novum: SCL Tigers erstmals am Traditionsturnier dabei
1
105
5.5k
+ Video
NHL
Roman Josi erreicht Meilenstein: Kinder sorgen für Jöö-Moment
3
127
6
+ Video
NHL
Kuriose Szene: Diese Goalie-Schlägerei musst du gesehen haben
1
132
22
00:50
USA
Es eskaliert komplett: Kinder schlagen aufeinander ein
37
20
63
00:30
+ Video
NHL
Übler Sturz in Bande: Sorge um Teamkollege von Nati-Star
1
105
1
HCD siegt am Spengler Cup
«Fünf Spiele in fünf Tagen sind fast nicht menschlich»
42
235
8
+ Video
College Select – HCD 3:6
Rekordsieg! HCD gewinnt mit Spektakel den Spengler Cup
35
338
7
Spengler Cup
HCD winkt Historisches – Ticketpreise sorgen für rote Köpfe
25
220
4
Spengler Cup
Tempo, Tricks und Traumtore: US-Studenten stürmen in den Final
12
73
2
Spengler Cup
Nächste Überraschung: Canada draussen, und bald nicht mehr dabei?
6
258
20
Spengler Cup
Goalie-Wirbel zum Schluss: HCD dank Prestigesieg auf Rang zwei
9
102
0
+ Video
U20-WM
Mit Bahre abtransportiert: Schock bei Schweizer Auftaktpleite
5
115
4
HCD – US College 3:5
Bitterer Auftakt und Kopf-Check: HCD verliert gegen US-Studenten
37
103
3
Canada – US-College 3:2
Auch dank Schiri-Glück: Canada schlägt die College Boys
17
98
1
+ Video
Fribourg – Prag 5:2
Fribourg wie im Rausch – Titelverteidiger schiesst Prag ab
12
109
3
+ Video
Weihnachten
Am Strand, mit dem Freund, am Klavier – so feierten die Stars
985
5
Jan Cadieux
Künftiger Nati-Coach: «Will kein zweiter Fischer sein»
6
118
5
Eishockey
Fischer macht Schluss: Hockey-Nati kriegt neuen Trainer
23
224
11
Simon Moser
SCB-Legende muss seine Karriere beenden
6
93
11
Aleksander Jaks
Schweizer NHL-Pionier Pauli Jaks trauert um seinen Sohn (26)
614
38
Josi und Hischier
Zwei Schweizer zählen zu den besten 50 NHL-Spielern
5
98
18
Eishockey-Coach
Er ist fast blind – und verschwieg Schock-Diagnose jahrelang
264
125
