Olympia 2026
Olympia-News
Alle Infos
Kronprinzessin Victoria zu Besuch beim Langlauf der Frauen
360
2k
103
02:56
Para-Snowboarder
Profi nach Horror-Unfall: «Starte ich, will ich der Beste sein»
7
219
3
Mailand / Cortina 2026
Olympia-Plan, Resultate, Medaillenspiegel: Alles auf einen Blick
3
730
97
Seitensprung-Geständnis
Nach Beichte bei Olympia: Laegreid verliert mehrere Kilos
5
250
0
Jutta Leerdam
Wilde Summe: Anzug von Leerdam für 180'000 Franken verkauft
11
155
4
Jutta Leerdam
Anzug von Eiskönigin für mehrere Tausend Franken zu kaufen
17
359
3
+ Video
Nach Olympia-Gold
Trump scherzt über Eishockey-Frauen – sie lehnen Einladung ab
510
7
Panne im Livestream
«Huere Zeremonie»: SRF-Moderator lästert – und das Mikro ist an
1.1k
20
00:46
Kash Patel
FBI-Chef feiert wilde Bier-Party mit US-Eishockeyteam
41
256
2
Mailand / Cortina
So gut wie noch nie
23 Medaillen – doch wer will, findet das Haar in der Suppe
131
685
12
Mailand / Cortina
Schweizer Bob-Ass
«Mir wird Zeit mit meiner Tochter geklaut» – folgt der Rücktritt?
80
604
8
02:31
Mailand / Cortina
Historische Medaille
Handorgel und Lacher über die Deutschen – so feiern die Bobhelden
21
405
3
So lief die Schlussfeier
«Wahrhaft magische Spiele»: Olympia 2026 offiziell beendet
73
300
1
Mailand / Cortina
Papa starb tragisch
Kids von totem Star auf Foto: USA-Geste rührt Familie zu Tränen
11
423
21
Mailand / Cortina
Olympia-Kuriositäten
Hund in Loipe oder Affären-Beichte: Diese Momente prägten Olympia
5
76
3
CAN – USA 1:2
USA gewinnt Gigantenduell: Trump reagiert auf Olympia-Gold
73
259
3
Mailand / Cortina
Silber im Curling
Ihre grosse Liebe spendet Trost: Emotionen nach verlorenem Final
24
284
3
Ski-Superstar
Tränen nach Olympia-Gold: Gu erfährt vom Tod ihres Grosis
39
389
5
Bob-Bronze an Olympia
«Die Minuten in der Leaderbox waren Horror»
1
18
0
Mailand / Cortina
Bronze-Kälin
«Und dann heisst es immer, 50 Kilometer seien zu weit für Frauen»
9
137
2
Mailand / Cortina
Walliser Skifahrerin
Anina Zurbriggen (22) lebt dank Nationenwechsel Olympia-Traum
14
301
15
Mailand / Cortina
Gegen Schweden
Curlerinnen verlieren Kampf um Gold wegen einem Stein
113
179
3
Mailand / Cortina
Olympia
Sensation! Schweizer Viererbob rast im Eiskanal zu Bronze
23
278
2
Mailand / Cortina
Langlauf
Olympia-Wahnsinn: Nadja Kälin gewinnt Bronze über 50 Kilometer
25
384
7
Medaillenspiegel
Olympia
Österreicher abgetrocknet: So sieht der Medaillenspiegel aus
227
1.5k
49
Mailand / Cortina
Olympia 2026
7,5 Millionen Views: Der Schweizer «Tiramisù-Man» ist einzigartig
8
356
8
Botschaft aus dem Spital
Vonn knöpft sich Kritiker vor: «Es war nicht alles umsonst»
839
2
Mailand / Cortina
Eisschnellläuferin
Olympiasiegerin wird mit Heiratsantrag überrascht
4
128
1
Mailand / Cortina
Das läuft am Sonntag
Gibt es ein Medaillen-Schlussfeuerwerk? Das ist das Programm
0
868
52
