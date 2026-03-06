News
Video
Entdecken
Profil
Start
Wetter
Iran-Krieg
Schweiz
Alle
Katastrophe in Crans-Montana
Abstimmungen
Krankenkassen
Polizeimeldungen
Sport
Alle
Olympia
Fussball
Super League
WM 2026
Fantasy League
Eishockey
Wintersport
Tennis
Motorsport
Weitere Sportarten
Regionen
Alle
Zürich
Bern
Basel
Zentralschweiz
Ostschweiz
Waadt (fr)
Genf (fr)
Wirtschaft
Alle
Mein Geld
Krypto
The Economist
Ausland
Alle
US Zölle
Donald Trump
Ukraine
Nahost
People
Alle
Festivals
Royals
Events
Reality TV
Social Media
Internationale Promis
Schweizer Promis
Musik
Kino & Streaming
Lifestyle
Alle
Body & Soul
Fashion
Reisen
Beauty
Living
Auto & Mobilität
Eat & Drink
Entertainment
Good Vibes
AI
Faktenchecks
Community
Alle
Liebe & Sexualität
Wettbewerbe
Kochen mit FOOBY
Quiz
Digital
Alle
AI
Wissen
Alle
Gesundheit
E-Paper
Live TV
Publizistische Leitlinien
Alle
Olympia
Fussball
Super League
WM 2026
Fantasy League
Eishockey
Wintersport
Tennis
Motorsport
Weitere Sportarten
Fussball
Fussball-Service
Auf einen Blick: Alle Resultate der Topligen und Super League
0
88
4
«Nicht vorstellbar»
Michael Ballack bricht unter Tränen Schweigen über toten Sohn
12
199
1
Schweizer Fussball
Super League
Nach Tätlichkeit gegen FCB-Spieler: Strafe gegen Abrashi bekannt
1
562
5.7k
Krieg in Nahost
Im Weissen Haus
Vor Messis Augen: Donald Trump mit Knallhartansage an die Mullahs
63
243
2
+ Video
Nach Roter Karte
GC-Abrashi und FCB-Coach Lichtsteiner geraten aneinander
17
140
6
Super League
Thun verpasst elften Sieg in Serie nur knapp – FCB bezwingt GC
27
119
2
Alayah Pilgrim
Archie ist 17 Wochen alt: Süsser Familienzuwachs bei Nati-Heldin
411
3
Auslands-Fussball
Topscorer fällt aus
FC Bayern München muss vorerst auf Harry Kane verzichten
0
568
5.1k
+ Video
WM-Quali
«Oft schadet man sich selbst»: Jetzt redet Nati-Chefin Klartext
132
2
Fabian Schär
Ex-Nati-Star musste vor Bomben in den Untergrund flüchten
1.1k
5
+ Video
Pleite gegen Lausanne
«Dafür habe ich wenig Verständnis» – FCZ-Hediger teilt aus
15
157
3
Transfer-Ticker
Premier League
ManCity lässt Punkte liegen – Arsenal profitiert
360
812
11.3k
Super League
FCZ verliert nach Gegentor in Nachspielzeit – YB siegt in Luzern
28
110
1
+ Video
Spektakuläres Comeback?
Krise bei Real Madrid ruft Jürgen Klopp auf den Plan
12
129
3
Krieg in Nahost
Nach Kriegsausbruch
Iran drohen saftige Strafen bei WM-Boykott – Trump ist es egal
16
107
0
+ Video
WM-Quali
«Nie erlebt»: Als die Schiedsrichterin abpfeift, folgt Verwirrung
543
2
+ Video
Auftakt in die WM-Quali
Nach mühsamem Sieg: Zwei Natistars top – jemand ist ungenügend
303
1
+ Video
WM-Quali
Nati glanzlos – siegt aber gegen sackschwache Gegnerinnen
468
1
Krieg in Nahost
Transferguru meldet
Wirrwarr um CR7: Ronaldo offenbar doch nicht vor Krieg geflüchtet
208
1.7k
53
Ana-Maria Crnogorcevic
Schweizer Legende kündigt Abschied an und hat noch ein Ziel
315
2
Nach Brand-Katastrophe
Schöne Yakin-Geste: Nati-Coach überrascht Junioren des FC Lutry
3
131
1
+ Video
Grosser Formcheck
Lehmann wieder glücklich, um andere Stars muss man sich sorgen
391
1
Nati-Rückkehr in Sicht?
«Bin ich ein ganz anderer Mensch geworden»: Okafors WM-Traum lebt
3
204
0
Gerald Scheiblehner
«Im Herzen tat mir das weh»: GC-Coach wird für Risiko belohnt
6
115
3
Munir
Ex-Barça-Wunderkind flüchtete 16 Stunden im Auto aus dem Iran
208
3
Super League
FCZ geht nach Rot gegen YB baden: GC mit wichtigem Sieg
36
88
1
Lausanne - Basel 1:2
18-Jähriger schiesst Basel zum zweiten Sieg unter Lichtsteiner
23
181
3
Bundesliga
Spektakel im Klassiker: Bayern ringt den BVB nieder
0
86
2
Super League
Thun holt zehnten Sieg in Serie – FCSG dreht Partie gegen Winti
19
124
2
News
Video
Profil