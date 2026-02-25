News
Tennis
Daniil Medvedev
«Wie im Hollywood-Film»: Tennis-Star spricht über Dubai-Flucht
2
103
1
Aryna Sabalenka
Zwei Jahre nach Suizid von Ex-Freund: Tennis-Star frisch verlobt
20
448
7
Alexander Zverev
«Gib Kussi»: Tennis-Star sorgt für herzigen Vater-Tochter-Moment
3
206
1
Krieg in Nahost
Krieg in Nahost
Drohnenangriff löst Explosion aus – dann fliehen die Tennis-Asse
12
180
11
Eugenie Bouchard
Wegen neuer Frisur verlor Ex-Tennisstar Millionen-Deal mit Rolex
75
1.4k
14
Tennis-Ticker
ATP Tour
Aus in 2. Runde: Wawrinka scheitert an ehemaliger Weltnummer 1
1
791
3.4k
Federer-Kids
«Roger schickte seine Kinder hierhin wie alle anderen auch»
30
2.2k
34
Drei Jahre nach Rücktritt
Tennis-Hammer: Serena Williams (44) soll ihr Comeback geben
26
267
5
Bei Auto-Präsentation
Roger Federer sorgt mit Millionen-Uhr aus Weissgold für Aufsehen
333
2.2k
35
Australian Open
«Seltsam, Rafa auf Tribüne zu sehen»: Djoker scherzt nach Pleite
46
422
8
Australian Open
Alcaraz schreibt Geschichte mit Finalsieg über Djokovic
120
576
12
Australian Open
Revanche geglückt: Rybakina besiegt Sabalenka in packendem Final
2
68
0
Australian Open
Drama: Alcaraz übergibt sich, dann stänkert Zverev gegen Schiri
29
164
2
Australian Open
«Respektlos»: Djokovic hat für Reporterfrage nur Lächeln übrig
14
473
2
+ Video
Australian Open
Wilde Szene um Superstar: Djokovic trifft fast Balljungen
25
310
3
+ Video
Australian Open
Wawrinka mit Bier-Ansage – «Willy Wonka» schrie ihn zum Sieg
2
118
3
+ Video
Sieg in 2. Runde
Wawrinka schreibt bei seinem letztem Australian Open Geschichte
16
246
2
Tennis-Ass witzelt
«Du unartiger Junge»: Federer-Töchter hängen mit Legenden-Sohn ab
20
1.1k
30
Auftritt in Melbourne
Federer-Tochter (16) glänzt im Prada-Kleid für über 1000 Franken
2.6k
74
+ Video
Australien
Fans wollen Federer-Kids vor Hotel filmen – Roger schreitet ein
116
1.5k
33
Filmreifer Auftritt
Superstar begeistert mit schrillem Outfit – Legende hat Bedenken
1
147
2
Exklusiv
Vor Australian Open
Bencic erklärt ihre Tränen und was ihr richtig peinlich ist
3
299
8
+ Video
Australian Open
Herziger Auftritt der Federer-Familie bei Rogers Zauber-Show
27
1.9k
58
+ Video
Roger Federer
«Ich war froh, als ich keine Lügen mehr erzählen musste»
37
488
3
+ Video
Tennis-Ikone genervt
Wirbel um Federer-Spruch von SRF-Moderatorin Annette Fetscherin
113
30
39
Australian Open
Wer Roger Federer treffen will, muss tief in die Tasche greifen
54
634
29
+ Video
Verband nimmt Stellung
0:6, 0:6 in 37 Minuten – das steckt hinter dem Tennis-Debakel
9
64
50
00:19
United Cup
Bencic-Tochter Bella verzückt die Fans
1
358
2
+ Video
Verband weiss von nichts
0:6, 0:6 in 37 Minuten – Wildcard-Debüt wird zum Tennis-Fiasko
2
258
218
