Wintersport
Abfahrt Val di Fassa
Italienerin gewinnt Hundertstelkrimi – Schweizerinnen ernüchternd
17
77
0
Zurück im Gym
25 Tage nach Horrorsturz: Vonn trainiert wieder
65
1.1k
7
Winter-Paralympics
Wirbel in Cortina: Curling-Steine bei Paralympics gestohlen
4
81
0
Nadine Fähndrich
«Grosses Privileg» – Olympia-Star kündigt Rücktritt an
9
150
4
Per Ende Saison
Schweizer Ski-Crack hört auf: Hählen kündigt Karriereende an
28
302
8
Trotz Fabelleistungen
Schweizer Skistars gehen bei prestigeträchtiger Wahl leer aus
42
635
4
Ende einer Ära
Wechsel im Skizirkus: Holdener-Coach wechselt ins Team von Odi
8
220
8
Gesamtweltcup
Start im Riesenslalom: Wird Franjo von Allmen nun der Odi-Jäger?
5
230
2
Federica Brignone
«Jeder Tag ist ein Kampf»: Doppel-Olympiasiegerin beendet Saison
11
125
1
Jutta Leerdam
Wilde Summe: Anzug von Leerdam für 180'000 Franken verkauft
11
155
4
Garmisch
Nebel lässt kein Rennen zu: Super-G der Männer abgesagt
16
155
4
Super-G Soldeu
Suter verpasst Podest knapp: Italienerin stürzt bei Goggia-Sieg
16
131
3
Stjernesund und Haugan
Neues Ski-Traumpaar: Sie gewann Silber, er ist ein Slalom-Star
3
220
1
54. Triumph
Odermatt stösst mit Sieg in die Top 3 der ewigen Rangliste vor
23
233
1
00:27
Garmisch-Partenkirchen
Die historische Siegfahrt von Marco Odermatt im Video
4
82
2
Super-G Soldeu
Suter auf Podest – Österreicherin mit Schlitten abtransportiert
18
95
5
Abfahrt Garmisch
Wahnsinn! Odi gewinnt «Hitzerennen» vor zwei weiteren Schweizern
44
350
10
Federica Brignone
«Jeder Tag eine Folter»: Schmerz-Geständnis von Olympia-Heldin
33
399
6
Per Heli abtransportiert
Kollabierte Lunge nach Horrorsturz: Grosse Sorge um Ski-Crack
20
374
9
+ Video
Abfahrt Soldeu
Suter war nervöser als sonst – dann schafft sie Historisches
33
302
6
Abfahrt Soldeu
Schweizer Ski-Exploit! Corinne Suter triumphiert in Andorra
25
197
5
Nach Olympia
Letzte Weltcuprennen stehen an: Baut Odi seinen Kugel-Rekord aus?
13
248
3
Skistar mit Schock-Update
Vonn im Rollstuhl: «Arzt rettete mein Bein vor Amputation»
26
462
8
Mailand / Cortina
So gut wie noch nie
23 Medaillen – doch wer will, findet das Haar in der Suppe
131
685
12
Mailand / Cortina
Schweizer Bob-Ass
«Mir wird Zeit mit meiner Tochter geklaut» – folgt der Rücktritt?
80
604
8
02:31
Mailand / Cortina
Historische Medaille
Handorgel und Lacher über die Deutschen – so feiern die Bobhelden
21
405
3
Mailand / Cortina
Silber im Curling
Ihre grosse Liebe spendet Trost: Emotionen nach verlorenem Final
24
284
3
Mailand / Cortina
Bronze-Kälin
«Und dann heisst es immer, 50 Kilometer seien zu weit für Frauen»
9
137
2
Mailand / Cortina
Walliser Skifahrerin
Anina Zurbriggen (22) lebt dank Nationenwechsel Olympia-Traum
14
301
15
