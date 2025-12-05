News
Publizistische Leitlinien
Alle
Olympia
Fussball
Super League
WM 2026
Fantasy League
Eishockey
Wintersport
Tennis
Motorsport
Weitere Sportarten
WM 2026
Community
WM 2O26 polarisiert
«Wegen der Selbstdarstellung zweier Clowns fliege ich nicht»
25
395
8
USA/Mexiko/Kanada
WM-Qualifikation: Alle Resultate und Tabellen
3
102
5
Nati-Fans buchen WM-Trip
«Bei der WM in Katar war der Boykott-Aufschrei grösser»
63
201
6
+ Video
Stellt WM infrage
WM-Boykott? Ex-Fifa-Boss Blatter wählt eindeutige Worte
208
740
8
+ Video
USA 2026
Yakin im Surferparadies – hier residiert die Nati während der WM
20
2
6
+ Video
Nati-Coach Yakin
«Aufstellung wird mit Töchtern nachbesprochen»
3
362
8
WM 2026
Iran will Pride-Spiel unbedingt verhindern
1.5k
11
+ Video
WM 2026
Fifa-Ticket zu Weihnachten? Für 666 Franken nach San Francisco
8
151
9
+ Video
WM 2026
«Das ist der Killer»: Yakin bei Fifa-Hotel mit kritischem Blick
47
581
9
WM 2026
«Über den Tisch gezogen»: Ami-Ärger wegen Spielplan mit der Nati
21
288
5
+ Video
WM 2026
«Big America» – Yakin sucht nach Traumlos das Traumhotel
7
205
6
+ Video
USA und Kanada
Willst du ein WM-Ticket? So bist du live im Stadion dabei
25
203
8
Anspiel-Ärger
53 WM-Spiele mitten in der Nacht – besonders Österreich betroffen
15
113
2
Gruppe B
Spielplan steht – hier kickt die Schweizer Nati an der WM 2026
46
359
7
+ Video
Murat Yakin
«Da läuft es einem kalt den Rücken runter»
29
516
4
WM-Auslosung
«Die Stimmung wird der Hammer sein»: So reagieren die Nati-Stars
10
246
5
WM-Auslosung
Kanada, Katar und eventuell Italien? Das sind die Nati-Gegner
158
886
19
WM
Fans spotten über Auslosung und Trump-Preis
227
2.7k
49
Gastgeber Kanada
Diese Teams wünscht ihr euch – so läuft die Auslosung ab
7
65
0
+ Video
Eure Meinung
«Weltmeistertrikot»: Neues Nati-Shirt polarisiert bei den Fans
18
205
5
In Washington
Heidi Klum moderiert WM-Auslosung – auch Trump ist vor Ort
24
530
2
Es leuchtet im UV-Licht
Inspiriert am Schweizer Pass: Das ist das WM-Trikot der Nati
42
233
8
Auslosung
Stimme jetzt ab – welche Gegner willst du an der WM?
7
161
2
In diesen Stadien wird an der WM gespielt
In diesen Stadien wird an der WM 2026 gespielt
2
75
13
Tätlichkeit
Fifa mauschelt: Sperre für Ronaldo zur Bewährung ausgesetzt
18
89
0
WM-Playoffs
Melanie Winiger moderierte: Playoff-Gegner von Italien sind klar
12
216
1
Nati-Noten
Zwei Spieler glänzen – wer war der beste WM-Quali-Spieler?
14
170
3
00:32
WM-Quali-Drama
Unter Tränen weitergearbeitet: Guatemalas Zeugwart rührt alle
15
226
2
+ Video
Geschaffte Quali
Nati fliegt nach Nordamerika: Das musst du jetzt zur WM wissen
22
248
0
+ Video
Offene Rechnung
Beim Wunschgegner gibts für Xhaka Widerspruch von Yakin
7
78
2
WM-Ticket 2026
«Text vergessen»: Yakin sorgt mit Xhaka für Lacher
29
219
0
WM-Qualifikation
WM-Ticket in Kosovo
Das sind die Nati-Noten nach der Regen-Schlacht in Pristina
24
446
3
WM-Qualifikation
Nati
Xhaka über Kosovo-Pfiffe: «Dieses Volk ist sehr emotional»
55
904
20
WM-Qualifikation
Remis im Kosovo
WM, wir kommen! Schweiz schliesst Quali ohne Pleite ab
194
510
16
WM-Qualifikation
Trotz WM-Quali
Geknickter Xhaka: «Das ist das Letzte, was ich erwartet habe»
22
1.1k
10
WM-Qualifikation
WM 2026
Das sind die fünf Schweizer Quali-Gewinner
10
144
1
00:15
WM-Qualifikation
Nati fährt an die WM
Mit diesem Tor brachte Vargas die Schweiz auf Kurs
1
72
1
+ Video
Murat Yakin
«Xhakas Einfluss auf das Team ist unglaublich»
12
126
2
GER – SLOWAKEI 6:0
«Beste 30 Minuten»: Deutschland hat WM-Ticket in der Tasche
32
136
0
+ Video
Franco Foda
Weil er keinen Polizei-Ärger will: Kosovo-Coach zahlt selbst
8
211
5
+ Video
Granit Xhaka
«Die alten Hasen kämpfen weiter»
5
206
4
Wirbel um CR7
Quali-Debakel: Verpasst Italien WM zum dritten Mal in Serie?
25
297
15
WM 2026
Diese Nationen haben WM-Ticket bereits fix – Haaland freut sich
8
211
10
+ Video
Nati-Shootingstar
«Das ist wie Weihnachten – ein sehr spezieller Moment»
185
5
+ Video
20-Minuten-Community
Fast doppelt so viele Stimmen wie Platz 2: Euer Star des Spiels
0
86
0
+ Video
Showdown in Pristina
«Das will ich nicht erleben»: Yakin warnt vor Kosovo-Fiasko
21
357
12
Schweden-Sieg
Ein Nati-Star erhält die 6, einer ist ungenügend – die Noten
111
1k
15
WM-Quali
Spanien ist eine Macht – Belgien patzt gegen Kasachstan
1
67
0
+ Video
Schweden-Sieg
Nach Fast-Quali für die WM: Nati-Star verrät neue Hierarchie
4
180
2
00:29
WM-Quali
«Billiger Penalty»: Schweden meckern nach Sieg der Nati
11
441
12
+ Video
WM-Quali
Schweizer WM-Ticket zum Greifen nah: Nati schlägt Schweden
138
528
8
Arijanet Muric
Kampfansage von Zürcher Kosovo-Goalie vor Nati-Duell
16
246
5
+ Video
Gruseliges Grinsen
Angst vor Joker – Embolo lüftet süsses Torjubel-Geheimnis
9
77
0
Gegen Weltnummer 97
Nach Fussball-Qual: Für Deutschland gibt es eine gute Nachricht
1
57
0
+ Video
WM-Quali
«Wunder geht für mich zu weit»: Schweden-Coach vor Nati-Kracher
1
81
21
+ Video
Murat Yakin
«Wir haben etwas Grosses vor»
26
137
0
WM-Quali
Ronaldo sieht für Ellbogenschlag Rot – Frankreich an WM dabei
18
91
4
Nati-PK
«Bin kein grosser Fan davon»: Eine Sache nervt Manuel Akanji
11
186
0
+ Video
Nach Freuler-Out
Diese Nati-Spieler buhlen um die Position neben Xhaka
10
67
2
Johan Manzambi
Ist der 15-Millionen-Mann Yakins Lösung für die Quali-Kracher?
12
150
5
+ Video
Nach kritischen Aussagen
«Kann ich nicht verstehen»: Nati-Boss kontert Okafor-Kritik
22
163
1
+ Video
Flitzeralarm in Basel
Xhaka ärgert Arsenal und begeistert Fans bei Youtube-Knaller
3
223
10
Adrian Bajrami
Nati-Neuling: «Bin stolzer auf meine Eltern, als auf mich selbst»
159
12
+ Video
WM-Qualifikation
«Scharmützel» im Nati-Fanblock sorgen für grossen Unmut
22
177
17
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Jetzt droht der Nati ein Showdown in Kosovo
7
130
3
WM-Qualifikation
0:0 in Slowenien
Nati-Noten: Viele ungenügend – drei Spieler machen Freude
29
281
3
+ Video
Yakin-Ärger
«Das war kein schöner Anblick»
40
262
6
WM-Qualifikation
Frankreich patzt in Island – Deutschland wieder erfolgreich
1
75
4
WM-Qualifikation
SLO – SUI 0:0
Siegesserie der Nati reisst: Nur noch Kosovo als Gegner übrig
132
438
25
WM-Qualifikation
Grosse Löcher: Yakin mit Sorgen wegen slowenischem Rasen
16
90
8
+ Video
Natistar erklärt
Xhakas Jubelfinger geben zu reden – das steckt dahinter
84
496
2
WM-Qualifikation
Österreich kassiert Last-Minute-Pleite – Ghana an WM dabei
0
117
6
Curaçao
Paradies auf WM-Kurs, dabei hat das Land nur 150'000 Einwohner
4
69
4
+ Video
Nati-PK
Partyplan für WM-Ticket schon geplant? Das sagen Yakin und Vargas
6
124
4
+ Video
Yakin-Lob für 19-Jährigen
«Das habe ich noch selten bei einem Spieler gesehen»
5
127
1
Dragan Stojkovic
Serbiens Nationaltrainer schmeisst nach Pleite gegen Albanien hin
13
135
14
+ Video
Verkehrte Welt
«Bist du zufrieden?»: Natigoalie fragt Reporter nach der Leistung
11
68
2
WM-Qualifikation
Ronaldo verschiesst Penalty – Albanien besiegt Serbien
10
168
6
WM-Quali
Haaland verschiesst zwei Penalty, trifft aber trotzdem dreifach
2
67
3
+ Video
In Slowenien
So macht die Nati das WM-Ticket schon am Montag perfekt
15
79
3
Pierre-Emerick Aubameyang
Vier Tore und Platzverweis: Wildes WM-Quali-Spiel für Stürmerstar
1
80
1
+ Video
Granit Xhaka
«Habe den Ball nur genommen, damit sie Breel in Ruhe lassen»
26
334
4
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Xhaka top, doch ein Nati-Star enttäuscht trotz Sieg
64
518
25
WM-Qualifikation
Schweden – Schweiz 0:2
Nächster Schritt in Richtung WM! Xhaka trifft, die Nati siegt
99
487
26
00:27
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Ist das das «Nicht-Tor des Jahres»?
8
269
7
+ Video
Stockholm
«Schweden ist angeschlagen»: Natifans heiss auf Revanche
2
93
10
+ Video
Gegen Schweden
Historische Chance: Knackt Embolo fast 100 Jahre alten Rekord?
7
108
4
+ Video
Traumszenario
So bucht die Nati bereits am Montag das WM-Ticket
11
106
2
+ Video
WM-Qualifikation
«Gefährlich» – Schweden-Trainer vor Nati-Knaller unter Beschuss
6
102
2
+ Video
Nati-PK
Letztes Turnier für Freuler? «Interessiert mich wenig»
3
108
0
WM-Qualifikation
Achtung Nati: Auf diesen 250-Millionen-Sturm setzen die Schweden
11
80
7
+ Video
Nati-Coiffeuse
«Der Einfluss auf die Frisuren der Teenager ist extrem»
60
662
34
Nico Elvedi
Erst krallt er Sommers Rekorde, nun soll er die Schweden stoppen
0
56
6
+ Video
Luca Jaquez
«Habe noch nie so gespielt»: Nati-Neuling über Gesichtsverletzung
1
79
2
+ Video
Bei Nati-Training
«Granit hat die grösste Aura»: Xhaka-Mania bei den Nati-Fans
11
134
11
+ Video
Nati-Zusammenkunft
Hund im Kofferraum – Embolo mit Schweizer Kreuz auf Luxustasche
9
307
13
WM-Ball 2026
Ist «Trionda» der neue Albtraum aller Torhüter?
15
105
22
+ Video
Nati-Neuling
Wer ist der Mann hinter der Maske?
9
104
2
