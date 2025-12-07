News
Video
Entdecken
Profil
Start
Wetter
Iran-Krieg
Schweiz
Alle
Katastrophe in Crans-Montana
Abstimmungen
Krankenkassen
Polizeimeldungen
Sport
Alle
Olympia
Fussball
Super League
WM 2026
Fantasy League
Eishockey
Wintersport
Tennis
Motorsport
Weitere Sportarten
Regionen
Alle
Zürich
Bern
Basel
Zentralschweiz
Ostschweiz
Waadt (fr)
Genf (fr)
Wirtschaft
Alle
Mein Geld
Krypto
The Economist
Ausland
Alle
US Zölle
Donald Trump
Ukraine
Nahost
People
Alle
Festivals
Royals
Events
Reality TV
Social Media
Internationale Promis
Schweizer Promis
Musik
Kino & Streaming
Lifestyle
Alle
Body & Soul
Fashion
Reisen
Beauty
Living
Auto & Mobilität
Eat & Drink
Entertainment
Good Vibes
AI
Faktenchecks
Community
Alle
Liebe & Sexualität
Wettbewerbe
Kochen mit FOOBY
Quiz
Digital
Alle
AI
Wissen
Alle
Gesundheit
E-Paper
Live TV
Publizistische Leitlinien
Alle
Olympia
Fussball
Super League
WM 2026
Fantasy League
Eishockey
Wintersport
Tennis
Motorsport
Weitere Sportarten
Motorsport
Franco Colapinto
«Zerstören sie»: F1-Star witzelt über möglichen Nati-Kracher
3
110
1
Von Topmodel getrennt
Liebes-Aus bei Formel-1-Weltmeister Lando Norris
12
244
98
Intime Einblicke
«Katastrophe»: Piquet packt über erste Nacht mit Verstappen aus
32
520
2
+ Video
Noah Dettwiler
Drei Monate nach Horror-Crash: Töff-Pilot verkündet Überraschung
11
170
3
Auf der Skipiste
Formel-1-Star reagiert auf heftige Kritik an Schumi-Foto
16
332
4
20 Minuten vor Ort
Bei Alpine-Präsentation
«Es ist nicht leicht»: F1-Legende Briatore über Tochter Leni Klum
9
620
9
Neuer Bolide
Vom Kraftwerk auf die Rennstrecke: Audi startet in die F1-Zukunft
7
112
7
Formel 1
«Schlimmster Job in der F1»: Sergio Perez rechnet mit Red Bull ab
7
14
3
Auf der Skipiste
Schumi-Foto von Formel-1-Star sorgt für Wirbel im Netz
49
687
7
Formel 1
Audi enthüllt neuen Namen – für Sauber-Fans gibts aber Good News
7
325
17
Nach Sturz
Mit Halskrause: Jetzt spricht Töffpilot Dettwiler erstmals wieder
3
83
1
Es geht um 10 Millionen
Michael Schumachers Geste liess Star-Moderator sprachlos zurück
50
4.6k
25
Formel-1-Weltmeister
Neuer F1-Champion
Party-Eskalation nach Titel – so wild feiert Lando Norris
29
289
4
Formel 1
«Verspüre Dankbarkeit»: Lebenswerk bringt Sauber nah an Tränen
24
487
7
+ Video
Weltmeister
«Ich liebe dich Mama, ich liebe dich Papa»: Norris emotional
10
126
2
Formel 1
Verstappen entthront! Norris krönt sich zum Weltmeister
82
312
15
GP Abu Dhabi
WM-Showdown: Verstappen schnappt sich Pole – McLaren gefordert
7
104
1
Dernière
33 Jahre Sauber – ein Team, das die Formel 1 prägte
17
177
9
Formel 1
Verstappen gegen McLaren: Entscheidet Stallorder WM-Dreikampf?
8
85
2
+ Video
Nach Horror-Crash
Dettwiler verzichtet trotz gut laufender Reha auf WM-Startplatz
10
150
0
Formel 1
Norris, Verstappen oder Piastri – wer wird wie Weltmeister?
5
91
1
+ Video
Red Bull vs. Mercedes
Sogar Morddrohungen: Antonelli (19) nach Manöver angefeindet
2
124
2
Red Bull vs. Mercedes
«Wie hirnlos muss man sein»: Formel-1-Zoff eskaliert
13
189
7
GP Katar
McLaren frustriert – jetzt könnte es zum WM-Drama kommen
6
181
2
GP Katar
WM-Entscheidung vertagt: Verstappen siegt in Katar
22
101
4
GP Katar
Macht Piastri WM nochmals spannend? Er holt sich die Pole
0
54
1
F1-Sprint Katar
Piastri siegt unter Flutlicht – Norris weiterhin klarer WM-Leader
2
41
0
«Extrem perfide»
Schumis Familie zieht nach Erpressungsfall die Konsequenzen
180
1.8k
49
Mega-GP in Las Vegas
Schock in Vegas: McLaren-Norris nachträglich disqualifiziert
41
247
10
News
Video
Profil