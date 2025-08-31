News
ESAF 2025
ESAF-Ticker
ESAF
«Ein einzigartiger Tag»: Ex-Nati-Star geniesst Zeit mit Fifa-Boss
1.1k
3.9k
1.4k
ESAF-Ticker
Empfang in Maienfeld
«Lang lebe der König»: Orlik wird in der Heimat gefeiert
114
776
140
Jörg Abderhalden
Schlussstrich beim SRF: Schwing-Experte hört nach 12 Jahren auf
183
1.1k
103
20 Minuten vor Ort
Maienfeld GR
Mama Orlik: «Habe über 200 Gratulationen per Whatsapp erhalten»
24
475
70
01:05
ESAF
«Wusste gar nicht, dass es so viele Swinger gibt in der Schweiz»
1k
129
Zivilschutz
«Wurden herabgewürdigt»: Heftige Rassismus-Vorwürfe beim ESAF
7.8k
521
01:06
Eidgenössisches
Partynacht am ESAF 2025
Tief berührt – Schulfreunde überraschen neuen Schwingerkönig
22
180
71
Eidgenössisches
Armon Orlik
«Werde auch als König früh aufstehen und zur Arbeit gehen»
77
320
39
Eidgenössisches
Neuer Schwingerkönig
Opa flüchtete, Papa war in Schweizergarde: So tickt Familie Orlik
100
2k
227
Eidgenössisches
Experten uneinig
Nach ESAF-Schnitzer: Fehlender VAR im Schwingen polarisiert
74
214
18
Eidgenössisches
ESAF 2025
«Werde viel Alkohol trinken»: König kündet grosse Party an
84
370
39
Eidgenössisches
ESAF
Das gab es noch nie: Orlik ist ohne Schlussgang der neue König!
1.1k
3.6k
748
Eidgenössisches
Ergebnisse
Mit allen Schwingern: Das ist die Endrangliste des ESAF 2025
89
1.3k
144
00:30
Eidgenössisches
ESAF 2025
Hier wird Armon Orlik als Schwingerkönig gefeiert
5
60
21
01:13
Eidgenössisches
ESAF
«Das ist der beste Ort, um Frauen kennenzulernen»
534
182
ESAF
Diese Lebendpreise gibt es für die Schwinger zu gewinnen
10
39
21
00:19
Eidgenössisches
ESAF
Nach gestelltem Gang: Spitzenschwinger geht auf SRF-Kamera los
175
1.7k
411
00:19
Eidgenössisches
ESAF
«Gopferdammi»: Leader Schlegel tobt nach Kampfrichter-Entscheid
46
259
32
ESAF-Expertin
«Kann man nicht üben»: Wird Blitz-Schwinger Schlegel König?
29
137
11
Eidgenössisches
Edelweiss und Co.
Anais (21) und Julia (21) begeistern mit selbst genähten Outfits
6
463
34
01:33
Eidgenössisches
3 Promille
ESAF-Gast bläst den Alkoholtester an seine Grenzen
36
368
156
Eidgenössisches
ESAF
Publikum pfeift: Haben die Kampfrichter falsch entschieden?
82
570
110
Eidgenössisches
Mann von Zug erfasst
«Es berührt mich zutiefst»: ESAF-Chef äussert sich zum Todesfall
683
154
Eidgenössisches
Verpflegung am ESAF
«20 Franken für einen schmalen Rindsspiess – viel zu teuer»
226
925
54
02:16
Eidgenössisches
ESAF 2025
«Party» – das Bier fliesst in Mollis schon zum Frühstück
51
140
28
Eidgenössisches
Kanton Glarus
Mann (33) an ESAF von Zug erfasst und tödlich verletzt
1.1k
848
+ Video
Rapperswil SG
Wie Hosenlupf bei Schwinger: Giraffen duellieren sich im Zoo
149
98
ESAF in Zahlen
90 Kilometer Würste: Wilde Zahlen zum Mega-Fest
53
256
103
Eidgenössisches
ESAF 2025
«Der Hammer» – SRF setzt auf Spidercam aus der Bundesliga
105
353
69
Eidgenössisches
ESAF
«Ein touristischer Leuchtturm» – Urner jubeln über Muni Max
106
774
142
Eidgenössisches
Adler Bräu
Glarner Bier sorgt für ESAF-Novum – darf aber nicht darüber reden
41
164
79
Eidgenössisches
ESAF-Highlight
Mega-Muni Max verlässt den Kanton Glarus
158
916
443
Eidgenössisches
Schwingerkönig
Staudenmann, Wicki oder Moser? Das sagen die Wettbüros
13
121
15
Eidgenössisches
Mollis GL
Die grosse ESAF-Party: Klein und Gross machen beim Festumzug mit
91
844
284
Eidgenössisches
Eidgenössisches
Sackmesser, Alkohol und Gläser: Diese Vorschriften gelten am ESAF
172
452
84
Eidgenössisches
Expertin Kälin
Wer wird Schwingerkönig? 20 Minuten macht den ESAF-Favoritencheck
22
218
19
Eidgenössisches
Ehrendamen ESAF
Sarah und Katja: «Die Schwinger respektieren uns sehr»
121
612
147
Eidgenössisches
ESAF 2025
Parkbussen-Streich auf dem ESAF-Gelände geht viral
158
1.1k
263
Christian Stucki
«Ein VAR würde den Schwingsport kaputt machen»
38
160
15
