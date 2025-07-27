News
Euro 2025
Euro 2025
Nati-Star steht dank toller EM bei Top-Clubs auf der Liste
18
341
21
Euro 25
«Eine fast perfekte EM»: Schweiz erhält Lob aus dem Ausland
51
232
11
Euro 2025
Hier gehts zum EM-Turnierbaum und den Resultaten
2.6k
411
SFV-Bilanz zur EM
«Wir erlebten das erhoffte Sommermärchen»
13
176
8
EM-Kolumne
Ana Marias Corner
«Viele nennen es Arroganz, ich nenne es Siegermentalität»
30
529
24
+ Video
England-Star
Rücktrittsgedanken: Beinahe wäre Kellys EM-Märchen nie passiert
14
227
10
EM-Final Basel
William umarmt Spielerinnen – ist das gegen das royale Protokoll?
76
666
33
Euro 2025
So nah kamen die Fans Prinz William und Charlotte in Basel
41
352
75
Euro 2025
England-Goalie
Ärzte rieten wegen Krankheit von Fussball ab – jetzt EM-Heldin
37
327
38
Euro 2025
EM-Final
Vier Royals in Basel – hier gehts zum grossen Protokoll
31
625
43
Euro 2025
Verletzt die EM gespielt
England-Star schockt nach EM-Titel mit Enthüllung
864
68
Euro 2025
EURO 2025
Wer war das Kind neben Prinz William bei der EM-Pokal-Übergabe?
154
2.5k
2.3k
News-Ticker
EM-Final
Prinz William herzt Spielerinnen und fliegt schon wieder weg
280
1.7k
356
00:30
Euro 2025
Final
Hier schiesst Kelly England zum EM-Titel
18
335
43
Euro 2025
Gegen Weltmeister Spanien
England verteidigt EM-Titel in dramatischem Penaltyschiessen
436
844
156
Community
Fussball-Super-Fans
Drei Pflegekräfte feiern die Frauen-Fussball-EM
13
578
67
00:36
Auf Instagram
Mit Rap-Skills begeistert Alisha Lehmann ihre Nati-Kolleginnen
125
1.3k
50
Euro 2025
Euro 2025
Darum haben Nati-Spielerinnen den Vergleich mit Männern satt
1.6k
172
Euro 2025
Flamingos, Rigi und Fondue: So geniessen die EM-Stars die Schweiz
28
336
31
EM-Final
Spanische Prinzessinnen kommen nach Basel
77
801
261
+ Video
Ann-Katrin Berger
«Tut mir unfassbar leid»: DFB-Goalie wird zur tragischen Heldin
198
1.1k
36
GER – ESP 0:1 N.V.
Goalie-Bock und Tränen bei Deutschland – Spanien im EM-Final
316
706
71
Bootparty
«Das Kind verwöhnen»: Natistars feiern auf Ibiza weiter
47
667
39
+ Video
Englands Comeback-Queens
Die eine jubelt wie Ronaldo, die andere war Ballmädchen
50
407
7
+ Video
ENG - ITA 2:1
Drama pur! England feiert Finaleinzug gegen Italien
178
437
51
Euro 2025
Fussball-Boom bei Mädchen
«Papi, ich will Fussballerin werden» – Vereine werden überrannt
554
139
Euro 2025
Rekordverkäufe
EM-Fieber erfasst die Frauen auch beim Shoppen
260
8
Euro 2025
Mammutaufgabe
Nach EM-Aus: Jetzt wirds richtig schwierig für die Schweizer Nati
1.1k
15
News-Ticker
Euro 2025
Bei Finaleinzug: Deutscher Bundeskanzler will zur EM reisen
483
2.1k
203
Rassismus an EM 2025
«Beschimpfungen gegenüber Frauen werden immer schlimmer»
664
8
Euro 2025
Fazit
Heldinnen und Enttäuschungen – das sind die Schweizer EM-Storys
861
15
+ Video
EM-Elfmeter-Drama
«Krass»: Torhüterin bekämpft Krebs und wird zur Penaltykillerin
72
547
53
00:27
Ann-Kathrin Berger
Ist das die beste Parade der EM?
11
226
35
00:29
Euro 2025
EM-Viertelfinal
Für dieses Haareziehen gibts direkt die Rote Karte
32
274
31
Euro 2025
Deutschland im Halbfinal
Irres EM-Spiel: «Jeder muss nun vor uns Angst haben»
206
463
20
FRA – GER 1:2
Nach Haarzieh-Rot! Deutschland steht dramatisch im EM-Halbfinal
679
97
EM-Kolumne
Ana Marias Corner
«Nati hat sich selbst übertroffen – sportlich wie emotional»
181
753
17
+ Video
Bundesplatz
Pia Sundhage singt bei Nati-Empfang ein Ständchen
1.5k
226
Euro 2025
Viele Tränen
Emotionale Nati-Stars finden Trost in den Armen ihrer Liebsten
62
445
11
