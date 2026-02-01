News
Ski-WM
+ Video
Weltcup Crans-Montana
Von Allmen mit einer Fabelfahrt – Odermatt fällt vom Podest
100
318
8
Lindsey Vonn
«Hoffe, sie macht weiter»: Ski-Star drückt Gut-Behrami die Daumen
2
75
0
Tina Weirather
SRF-Expertin muss wegen Schwangerschaft Zwangspause machen
51
518
18
+ Video
Lara Gut-Behrami
«Das neue Leben als Business-Frau ist aufregend»
7
249
39
Ski-WM
Trotz WM-Medaille
«Ein Flop»: Österreicher kritisieren Marco Odermatt
208
1.6k
93
Ski-WM
Manuel Feller
«Drei Bier werden es nicht richten»: Österreich-Star frustriert
8
160
8
Ski-WM
Saalbach
So viel Geld kassieren die Schweizer Ski-Stars für ihre Medaillen
125
1.5k
178
Ski-WM
Gold im Slalom
Weltmeister Meillard: «So etwas gibt es nur einmal im Leben»
97
722
52
Ski-WM
Vor Österreich
13 Medaillen! Die Schweizer Ski-Stars schreiben Geschichte
98
1k
114
00:29
Ski-WM
Grandios
Historisches Schweizer Slalom-Gold: Hier fährt Meillard zum Titel
67
120
19
Ski-WM
WM-Slalom Männer
Schweizer Ski-Party zum Ende: Meillard gewinnt den WM-Titel!
47
504
102
00:19
Kristoffer Jakobsen
So wütet ein Skirennfahrer, der im WM-Slalom ausscheidet
27
72
46
Swiss-Ski-Präsident
«Wahnsinn – ich habe Lara noch nie so emotional gesehen»
22
701
11
00:30
Ski-WM
Gut gelaunt
Dieses Party-Outfit von Silber-Holdener sorgt für grosse Lacher
7
132
22
00:47
Ski-WM
Rast und Holdener
So lassen sich die Schweizer Ski-Stars für Doppel-Erfolg feiern
12
114
7
Ski-WM
Neunte WM-Medaille
Holdener dankt nach WM-Silber ihrem verstorbenen Bruder
444
19
Ski-WM
Slalom-Gold
Rast ganz wild: «Vielleicht springe ich wieder in den Pool»
43
447
25
00:29
Ski-WM
Saalbach
Mit diesem Traumlauf holt sich Rast historisches Slalom-Gold
41
111
14
Ski-WM
WM-Slalom Frauen
Schweizer Doppelsieg! Rast gewinnt vor Holdener
98
569
149
Ski-WM
113 Fahrerinnen am Start
Im WM-Slalom gibts ein veritables Ausfall-Fiasko
278
145
Ski-WM
Was bedeutet eigentlich diese Linie im TV?
32
172
30
Saalbach
Wird Holdener im Slalom endlich zu «Goldener»?
19
130
8
Mikaela Shiffrin
«Aleksander konnte mich nicht berühren»
26
1.1k
55
Raphael Haaser
Dieser «Teufelskerl» lässt die Österreicher komplett ausflippen
13
155
4
Ski-Held Tumler
Wegen später Dopingprobe: «Musste alle 30 Minuten aufstehen»
23
434
20
Verpasste Medaille
«Das tut doppelt weh»: Ein Aspekt schmerzt Odermatt besonders
76
595
22
Ski-WM
WM-Riesenslalom Männer
Tumler und Meillard auf Podest, Odermatt ohne Edelmetall
40
427
73
00:26
Ski-WM
Riesenslalom
Mit 35 Jahren: Diese wilde Fahrt bringt Tumler WM-Silber ein
12
51
3
Ski-Exotin
Mialitiana Clerc (23) bringt den Skisport nach Madagaskar
109
15
