Arsenal rettet Remis gegen Bayer Leverkusen im Champions-League-Hinspiel

Trotz Führung bis kurz vor Schluss verpasst Bayer Leverkusen gegen Premier-League-Leader Arsenal den wichtigen Sieg im Hinspiel zuhause. Die beiden Teams trennten sich 1:1.

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich die Teams. Eine einzige Chance hat das Publikum in der BayArena in den ersten 45 Minuten zu sehen bekommen. Arsenals Gabriel Martinelli zog nach etwas mehr als 20 Minuten mit dem Vollspann ab und liess die Latte erzittern. Ansonsten waren die Gäste aber genauso harmlos wie die Leverkusener.

Havertz mit spätem Ausgleich

Die zweite Halbzeit startete dann mit einem richtigen Paukenschlag. In weniger als 60 Sekunden kam das Heimteam zu zwei grossen Möglichkeiten. Einen Kopfball von Martin Terrier konnte Arsenal-Keeper David Raya zuerst noch über die Latte lenken. Beim anschliessenden Eckball war Werkself-Captain Andrich am zweiten Pfosten aber derart frei, dass auch Raya gegen den Kopfball nichts mehr ausrichten konnte.

Mit Dusel, aber er ist drin: Kai Havertz trifft spät zum 1:1 für Arsenal gegen Leverkusen. Anke Waelischmiller/dpa

In der Folge übernahm Arsenal zwar das Spieldiktat in die Hand, wirklich gefährliche Chancen spielten sie sich aber kaum heraus. Wenige Minuten vor Schluss kamen die Gunners dann aber zu einem glücklichen Elfmeter. Blue-Experte Adrien Jaccottet meint: «Das war kein Elfmeter».

Ausgerechnet der ehemalige Leverkusener Kai Havertz übernahm die Verantwortung und glich – wenn auch mit etwas Glück – doch noch aus. Damit kamen die Gunners trotz bescheidener Leistung mit einem blauen Auge davon.