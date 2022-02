Grenze zu Polen Geflüchtete wegen fehlendem Versicherungsnachweis abgewiesen

«Keine Grenzüberquerung mit dem Auto ohne Grüne Karte»: In den vergangenen Tagen seien vor allem an der Grenze zu Polen mehrfach Fahrzeuge zurückgewiesen worden, da die Fahrer nicht die internationale Versicherungskarte vorweisen konnten. Die Behörden in der Ukraine befürchten bis zu fünf Millionen Flüchtende.