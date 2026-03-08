GC verliert 5-Tore-Spektakel gegen Lausanne im Letzigrund

Die Szene des Spiels

Morgan Poaty kriegt über links viel zu viel Zeit und Raum, spielt den Ball quer durch den GC-Sechzehner und sieht dann, wie Mitspieler Seydou Traore den Ball im Tor unterbringt – es ist das 3:1 für Lausanne und die Entscheidung. GCs Anschlusstreffer und die Schlussoffensive sind wertlos. Die Latte verhindert in der 88. Minute das 3:3.

Die Schlüsselfigur

Auf Olivier Custodio ist Verlass. Der Waadtländer – seit bald zehn Jahren in unterschiedlichen Clubs aus der Super League zu Hause – kürt sich vor 5689 Fans im Letzigrund mit einem Assist und einem herrlichen Freistoss zum Mann des Spiels.

Freistosstor zum 2:1: Lausannes Captain Olivier Custodio ballt nach dem Seitenwechsel die Faust. Zamir Loshi/freshfocus

Das bessere Team

Die Grasshoppers wirken sichtlich bemüht, doch wirklich gefährlich werden die Zürcher trotz aller Bemühungen kaum. Im GC-Spiel gibts nicht viel Zusammenhängendes. Lausanne verfolgt seinen Gameplan «Weniger ist mehr» hingegen konsequent. Die Waadtländer setzen die Hoppers-Abwehr mit ihren Nadelstichen wiederholt vor Probleme.

Das Tribünengezwitscher

Saulo Decarli kam 2024 in die Schweiz zurück zu GC, stand in der Hinrunde für GC hie und da noch auf dem Platz. Zuletzt stand er am 10. Februar gegen Luzern im GC-Kader – wohl das letzte Mal. Decarli und GC sollen sich darauf verständigt haben, den Vertrag auszulösen.

GC (im Bild Jonathan Asp Jensen) hat das Nachsehen gegen Lausanne. Zamir Loshi/freshfocus

Die Tore

8' I 1:0 I Für GC beginnts gut. Der aufgerückte Verteidiger Dirk Abels zieht mit einem Flachschuss aus gut 16 Metern ab und trifft zur Führung.

22' I 1:1 I Custodio flankt zur Mitte. Dort steht Mouanga frei und köpfelt ein.

50' I 1:2 I Custodio versenkt den Freistoss aus gut 20 Metern wunderschön im rechten Eck.

63' I 1:3 I Morgan Poaty spielt den Ball von links in den Sechzehner, Seydou Traore verwertet die Hereingabe mit einem Schuss gegen die Laufrichtung Hammels.

72' I 2:3 I Dirk Abels flankt von der linken Seite mit dem rechten Fuss in den Rücken der Lausanner Abwehr – Lukas Plange reagiert am schnellsten und drückt den Ball über die Torlinie.

So gehts weiter

Am kommenden Samstag wartet eine Herkulesaufgabe auf GC. Die Hoppers spielen auswärts gegen Tabellenführer FC Thun. Lausanne trifft am Sonntag zu Hause auf die Young-Boys.