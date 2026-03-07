Lugano kämpft um Europa: Wer holt sich die Punkte im Duell gegen Luzern?

Luzerns Offensivspieler Oscar Kabwit unterstreicht seiner starke Form mit einem weiteren Treffer. Martin Meienberger/freshfocus

Die Szene des Spiels

So einfach kann es gehen. In der 63. Minute überfordern die Luzerner mit simplen Pässen die Tessiner Abwehr. Der spätere Torschütze Oscar Kabwit (20) erhöht auf der rechten Seite das Tempo, spielt den Pass auf Mitspieler Matteo di Giusto und läuft sich mit einem kurzen Sprint in die Mitte frei. Als er den Ball nach dem Doppelpass zurückerhält, zieht der Kongolese schnörkellos ab und trifft zum 2:1.

Die Schlüsselfiguren

Oscar Kabwit ist der Luzerner Mann der Stunde. Der Kongolese schoss vor zwei Wochen mit zwei Toren und einem Assist den FC Basel ab, im darauffolgenden Spiel gegen den FC Thun traf er ebenfalls. Nun zeigt der FCL-Profi auch gegen Lugano, was er kann. An zwei Toren ist Kabwit beteiligt. Neben ihm weist auch Matteo Di Giusto zwei Torbeteiligungen auf. Nach dem Assist zum 2:1 brilliert er in der letzten Minute mit einem Fallrückzieher.

Andrej Vasovic trifft bei seinem Startelfdebüt für den FCL. Martin Meienberger/freshfocus

Das bessere Team

Dass der FC Luzern die beiden letzten Partien verloren hat, ist zunächst zu spüren. Wirklich viel geht bei den Zentralschweizern nicht. Es sind Einzelaktionen, die zu den Torerfolgen führen. Weil die Luzerner Defensive aber solide sind und die Räume eng machen, hat Lugano trotz viel Ballbesitz Mühe, sich gefährliche Chancen herauszuspielen.

Das Tribünengezwitscher

Macht sich Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti das Leben selbst schwer? David von Ballmoos fehlte die letzten Monate verletzungsbedingt. Die ehemalige Nummer eins, Amir Saipi, vertritt ihn mit teilweise brillanten Leistungen. Nun ist Von Ballmoos wieder fit und darf wieder ran – Amir Saipi muss wieder auf die Ersatzbank. Und prompt zeigt der Berner vor dem 1:3 eine Unsicherheit.

Die Tore

44’ | 0:1 | Mit der ersten Chance geht der FCL in Führung – der 18-jährige Andrej Vasovic trifft per Kopf.

50’ | 1:1 | Nach einem Eckball steht Hannes Delcroix goldrichtig und netzt zum Ausgleich ein.

63’ I 1:2 I Doppelpass zwischen Matteo di Giusto und Oscar Kabwitt. Letzterer zieht aus rund 16 Metern ab und trifft mit einem Tiefschuss

94' I 1:3 I Matteo Di Giusto nutzt das Zögern von Lugano-Goalie David von Ballmoos eiskalt aus.

So gehts weiter

Der FC Luzern ist im Kampf um die Top 6 auf Siege angewiesen. In der nächsten Woche ist Schlusslicht Winterthur zu Gast. Lugano reist auswärts nach St. Gallen.