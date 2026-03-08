FC Thun kämpft um Meistertitel: Wie endet das Berner Derby gegen YB?

Thuner Jubel in Bern. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

Lustrinellis Joker stechen. Nachdem bereits Valmir Matoshi nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich trifft, macht es ihm Nils Reichmuth in der 80. Minute gleich. Der von Chile umworbene Mittelfeldspieler wird von Michael Heule perfekt lanciert und versenkt die Kugel dann mit einem wuchtigen Schuss in die nahe obere Torecke vorbei am chancenlosen YB-Goalie Marvin Keller zum 2:1 für Thun, das mit dem Sieg im Kantonalderby nun seit 12 Spielen in Serie unbesiegt ist und einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel macht.

Die Schlüsselfigur

Niklas Steffen. Der Thuner Goalie zeigt mehrere Glanzparaden und hält sein Team im Spiel, als YB zwischendurch eine etwas bessere Phase hat.

Die bessere Mannschaft

YB ist in der ersten Halbzeit hinten solid und vorne torgefährlicher als die Thuner, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig ins Spiel kommen. Im zweiten Durchgang vergibt YB erst mehrere gute Chancen und gibt die Partie dann komplett aus der Hand. Thun ist in der Schlussphase klar am Drücker und das bessere Team.

Das Tribünengezwitscher

Zum dritten Mal in dieser Saison geht ein YB-Spiel vor vollen Rängen und somit 31’500 verkauften Tickets über die Bühne. Neben dem guten Wetter setzt auch der «Kids Day» mit vergünstigten Eintrittstickets für Kinder zusätzliche Anreize, um ins Wankdorf zu pilgern.

Die Tore

7’ | 1:0 | Fernandes verlagert das Spiel auf die linke Seite. Von dort bringt Monteiro den Ball in die Mitte, wo Sanches Steffen bezwingt.

50’ | 1:1 | Mit einem langen Ball über rechts schicken die Berner Oberländer Matoshi in die Schnittstelle. Dieser überläuft seinen Gegenspieler und trifft im weiten Eck!

80’ | 1:2 | Reichmuth wird auf der linken Seite gut lanciert und lässt dann Keller keine Chance.

So gehts weiter

Weiter gehts für YB am nächsten Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Lausanne. Thun empfängt derweil bereits am Samstag GC in der Stockhorn Arena.