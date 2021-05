Grossaufgebot vor Ort

Gebäude von Chemiefirma in Däniken SO stand in Vollbrand

In Däniken SO brannte am Montagnachmittag ein Industriebetrieb. Augenzeugen berichten, dass die Chemiefabrik Winoil in Flammen steht. Ein Grossaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.