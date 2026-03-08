FC Basel rächt sich an St. Gallen nach dem Cup-Out – Jetzt abstimmen!

Die Szene des Spiels

Es läuft die 15. Minute, als St. Gallens Jubilar Chima Okoroji zum Freistoss aus dem Halbraum und gut 16 Metern Entfernung anläuft. Okoroji schlenzt den Ball butterweich über die Mauer der Espen und jubelt über das frühe 2:0 für die Hausherren. Es ist bereits die Entscheidung – der FC Basel ist zu keiner Zeit zu einer Reaktion fällig.

Die Schlüsselfigur

Besser hätte sich Abwehrspieler Chima Okoroji sein Jubiläum (100. Spiel für den FCSG) nicht vorstellen können. Bis dato hatte der St. Galler noch kein Tor im Dress der Grün-Weissen erzielt, gegen den FCB gelingt dem Deutschen gleich ein Doppelpack. Erst trifft er mit einem satten Schuss nach einem Corner, dann schlenzt er einen Freistoss in den Winkel.

St. Gallens Hugo Vandermersch (links), Chima Okoroji (Mitte) und Alessandro Vogt jubeln über das 2:0 gegen den FC Basel. Philipp Kresnik/freshfocus

Das bessere Team

Ohne Glück (mehrere Treffer an die Torumrandung) und FCB-Goalie Marwin Hitz hätten die Basler gut und gerne sieben oder acht Gegentreffer kassieren können. Einzig die St. Galler Chancenauswertung ist an diesem Sonntagnachmittag nicht gut – trotz drei Toren.

Das Tribünengezwitscher

Nach dem dritten Gegentreffer bilden die FCB-Profis auf dem Rasen einen Kreis und scheinen sich auszusprechen. An der Seitenlinie ist Trainer Stephan Lichtsteiner bedient, macht keinen Wank. Die Szene sagt viel über den Gemütszustand des FCB aus.

Carlo Boukhalfa macht mit dem 3:0 nach 29 Minuten alles klar. Philipp Kresnik/freshfocus

Die Tore

9’ | 1:0 | Chima Okoroji braust aus dem Hinterhalt heran und drischt den Ball Vollspann ins Netz.

15’ | 2:0 | Wieder Okoroji, er läuft zum Freistoss an und trifft in den Winkel.

29’ I 3:0 I Boukhalfa drischt den Ball aus gut 16 Metern in die FCB-Maschen.

So gehts weiter

Der FC Basel spielt am Sonntag in einer Woche gegen Servette. St. Gallen trifft auf Lugano.