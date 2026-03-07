FCZ kämpft um Wiedergutmachung in Genf nach Niederlagen gegen YB und Lausanne

Kurz vor Schluss nimmt Kadile Mass und schockt den FC Zürich mit dem 2:1-Siegtor. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Die Szene des Spiels

Ein traumhaftes Tor, dieses 2:1. Wenige Minuten, nachdem der FCZ den Ausgleich erzielt hat, nimmt Servettes Junior Kadile zum zweiten Mal an diesem Abend Mass und schlenzt den Ball hervorragend in den Winkel. Es ist das Siegtor in der 88. Minute für die Genfer, die den FCZ in der Tabelle damit überholen. Die Zürcher liegen nun auf dem 10. Rang.

Die Schlüsselfigur

Zweimal zeigt Junior Kadile seine technische Klasse. Der 23-Jährige Servette-Profi trifft zweimal auf identische Art und Weise (in der 2. Minute und der 88. Minute). Er schlenzt den Ball von der Strafraumgrenze in die entfernte Torrecke.

Das bessere Team

Wo Abstiegskampf drauf steht, ist auch Abstiegskampf drin. Das Niveau im Spiel zwischen dem Dritt- und dem Viertletzten der Liga ist überschaubar. Servette hat kurz nach der Pause eine gute Chance auf das 2:0, macht danach aber nicht mehr wirklich viel. Die Zürcher bekleckern sich ebenfalls nicht mit Ruhm. Blue-Studiogast Admir Mehmedi fasst es so zusammen: «Eines der schlechtesten Spiele, die ich gesehen habe.»

Ein frühes und ein spätes Tor: Servette-Profi Junior Kadile ist gegen den FCZ Mann des Spiels. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Das Tribünengezwitscher

FCZ-Eigengewächs Lindrit Kamberi steht trotz Rot gegen YB vor Wochenfrist und drei Spielen Sperre in der Startelf der Zürcher. Die Gäste sind mit dem Strafmass unzufrieden und haben Rekurs eingelegt. Solange dieser nicht abgehandelt ist, ist der Verteidiger spielberechtigt.

Die Tore

2’ | 1:0 | Kaum angepfiffen, kriegt Junior Kadile den Ball am linken Strafraumeck. Der Servette-Profi schlenzt die Kugel in die entfernte Ecke.

75’ | 1:1 | Einmal mehr er. Philippe Kény markiert per Penalty sein 12. Saisontor und den Ausgleich für den FCZ.

88’ I 2:1 I Welch ein Treffer. Junior Kadile zieht – ähnlich wie beim 1:0 – von der linken Strafraumgrenze ab und trifft perfekt in den Winkel.

Das andere Spiel

Schlusslicht Winterthur führt ein weiteres Mal – und kann die Führung erneut nicht über die Zeit retten. Gegen Sion stehts nach einer tollen Eckball-Variante nach fünf Minuten 1:0 für die Eulachstädter. In der zweiten Halbzeit gleicht Ex-Gladbacher Winsley Boteli (19) aus nächster Nähe aus.

So gehts weiter

In einer Woche trifft der FC Zürich zu Hause auf den FC Sion. Servette spielt einen Tag später in Basel gegen den amtierenden Meister.