Luzern

Bringen Parkgebühren für Töffs in der Stadt die gewünschte Wirkung?

Die Stadt Luzern will in einem Pilotprojekt Parkgebühren für Motorräder erheben. So sollen flächeneffiziente Fahrzeuge gegenüber platzraubenden Autos in der City bevorzugt werden. Der Plan wird kontrovers diskutiert.