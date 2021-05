Raubvogel landet in Coop-Filiale

«Wir vermuten, der Sperber wurde von unserer Frischabteilung angelockt»

In einem Coop in Arlesheim gab es am Dienstag Besuch von einem Sperber. Der Greifvogel verirrte sich in das Geschäft und flog beim Versuch zu fliehen mehrmals gegen gegen die Fenster-Scheibe. Nach einer Nacht Erholung und Pflege durfte der Vogel wieder in die Freiheit.