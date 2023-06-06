News
Challenge League
+ Video
Sportchef
So lief das Sion-Aus von Skandalstürmer Mario Balotelli
477
18
Mario Balotelli
Millionen-Missverständnis zu Ende – Skandalstürmer verlässt den FC Sion
673
56
+ Video
«Letten-Held»
Er stoppte das Amok-Boot – jetzt spielt er in der Challenge League
15
343
119
Aarau-Trainer Alex Frei
«Mir ist die Meinung von anderen Leuten herzlich egal»
57
268
28
+ Video
Grosse Bilanz
«Kaufst dir besser eine schusssichere Weste» – Hass auf die Schiris nimmt zu
59
169
28
+ Video
Super League
Stadion-Wirbel bei Yverdon, Sion will klagen – Chaos um neue Saison
39
192
23
+ Video
Bei Aufstiegsfeier
«Fussball ist nur eine Nebensache» – Ouchy-Spieler gedenken totem Mitspieler
13
110
7
+ Video
Barrage
Der FC Sion steigt aus der Super League ab und Stade-Lausanne-Ouchy feiert
97
640
74
08:13
Alle Highlights
Fans stürmen den Platz – hier feiert Ouchy den Aufstieg, Sion-Spieler weinen
6
72
12
+ Video
Gegen Lausanne-Ouchy
Sion wird Tor aberkannt – chancenloses Heimteam verliert das Barrage-Hinspiel
58
320
22
04:27
Alle Highlights im Video
Sion wütend – wegen dieses Fouls wurde das Anschlusstor nicht gegeben
1
51
3
01:41
Alle Highlights im Video
Yverdon feiert die perfekte Saison in der Challenge League
0
18
1
02:13
Alle Highlights im Video
Thun-Abwehr befindet sich im Tiefschlaf – die Folge ist kapital
0
0
0
02:34
Alle Highlights im Video
Stade-Lausanne-Ouchy verpasst Bellinzona eine 6:0-Ohrfeige
0
0
0
03:28
Alle Highlights im Video
Vaduz-Stürmer ist in Ballerlaune und schiesst Xamax kurz und klein
0
0
0
02:23
Alle Highlights im Video
Lausanne spielt 2:2 und feiert Rückkehr in die Super League
0
0
1
+ Video
Challenge League
Lausanne-Sport steigt auf, Ouchy ist in der Barrage – Frust in Aarau
5
92
6
01:06
Alle Highlights
Ein Hauch Copacabana in Schaffhausen – FCS-Brasilianer begeistert mit Lupfer
0
0
0
02:07
Alle Highlights im Video
Kopfballungeheuer Balde leitet Lausanne-Sieg im Aufstiegsduell gegen Wil ein
0
0
0
02:46
Alle Highlights im Video
Mit diesem Vaduzer Last-Minute-Tor drohen Ouchys Aufstiegsträume zu platzen
0
0
0
01:35
Alle Highlights im Video
Thun kassiert gegen Bellinzona gleich drei Konter-Gegentore
0
0
02:22
Alle Highlights im Video
Wil erobert sich im Aufstiegsrennen den Barrage-Platz zurück
0
0
0
03:50
Alle Highlights
Hier kassiert Yverdon eine Klatsche und muss Aufstiegsparty verschieben
2
40
3
01:34
Alle Highlights
Xamax-Coach Forte sieht einen Sieg gegen ein absolut chancenloses Bellinzona
0
1
0
03:56
Alle Highlights
So schön trifft Thun-Spieler Dos Santos ins Lattenkreuz
0
23
2
01:22
Alle Highlights
Zwei Mal Gelb innert fünf Minuten – Schaffhausen-Spieler fliegt vom Platz
0
1
0
+ Video
Challenge League
«Das gibt ein Fest» – Yverdons Aufstieg so gut wie fix, der Rest wird wild
7
60
9
03:01
Alle Highlights im Video
Dank diesem Fazliu-Tor schnuppert Aarau wieder an den Aufstiegsplätzen
0
4
1
02:50
Alle Highlights im Video
Dank diesem Tor steht Yverdon mit einem Bein in der Super League
1
33
1
