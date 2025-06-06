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CS-Aus
«Lex UBS»
Medienkonferenz
So will Karin Keller-Sutter die Bankenregulierung verschärfen
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Nach CS-Krise
Auch Nationalrat will Aufsicht über Grossbanken verschärfen
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CS-Debakel
Notfusion
PUK zum CS-Untergang: War Ueli Maurer schuld?
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CS-Aus
Nach CS-Krise
Diese Massnahmen ergreift der Bundesrat für Grossbanken
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CS-Aus
Risiken reduzieren
«Was sich bei der Credit Suisse ereignet hat, darf sich nicht wiederholen»
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Session zum CS-Aus
Wegen dieser Aussage von Keller-Sutter schoss die SP den CS-Deal ab
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CS-Aus
Session zum CS-Aus
Nationalrat bleibt hart und sagt definitiv Nein zum Milliardenkredit für die UBS
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CS-Aus
Session zum CS-Aus
«Unhaltbar» – so geben sich die Parteien nach der CS-Debatte auf den Deckel
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CS-Aus
Grosser Frust
Karin Keller-Sutter ist nach CS-Ohrfeige bedient
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Emotionale CS-Debatte
«Der woke Zeitgeist hat unsere Banken erfasst»
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CS-Session
«All diese Klugscheisser der Bahnhofstrasse» — so emotional debattierte der Ständerat
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CS-Aus
Banken-Session
So positionieren sich FDP-Burkart, SP-Meyer & Co. für den CS-Showdown
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CS-GV
«Der Aktionär hat all diese Versager jedes Jahr wiedergewählt»
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Super-CEO
Ralph Hamers geht
Paukenschlag bei Grossbank – Sergio Ermotti wird neuer CEO der UBS
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Super-CEO
Neuer UBS-Chef
Vom Lehrling zum Super-CEO – die Traumkarriere von Sergio Ermotti
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Super-CEO
Neuer UBS-Chef
«Hervorragender Schritt» – SVP-Matter hat hohe Erwartungen an Sergio Ermotti
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«Endlich Amerikaner angreifen»
Top-Kader sieht CS-Kauf für UBS als «einmalige Chance»
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CS-Aus
Credit Suisse
«CH Media liegt falsch» – 50 Milliarden wurden nicht «vergessen»
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CS-Aus
Bundesrätin im Interview
«Die CS hätte den Montag nicht überlebt» – Keller-Sutter kontert Kritik
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CS-Aus
Umfrage
Diese vier Grafiken zeigen, wie das Volk wirklich über den CS-Deal denkt
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CS-Aus
CS-Übernahme
Petition fordert Kündigungsstopp bei CS und UBS bis Ende Jahr
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CS-Aus
Kritik an FDP-Präsident
«Naiv, verantwortungslos, gefährlich» – Experte zerpflückt FDP-Burkarts CS-Plan
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CS-Aus
CS-Debakel
Schweizer Parteien von links bis rechts sind in der Empörung vereint
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CS-Aus
Aktionärs-Frust
«Kleinanleger können froh sein, kriegen sie überhaupt noch Geld»
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CS-Aus
Credit Suisse
Dieser Anwalt setzt sich für geprellte CS-Kleinaktionäre ein – per Plattform
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CS-Aus
CS-Aus
Absturz der CS – wie viel Geld hat meine Pensionskasse verloren?
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CS-Aus
Verluste
Haben Klagen von geprellten CS-Kleinanlegern eine Chance?
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CS-Aus
CS leicht erklärt
«Es ist wie wenn Liverpool und ManUnited verschmelzen würden»
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CS-Aus
CS-Überbleibsel
Jetzt kommts zum Run auf die kultigen SKA-Mützen – Preise explodieren
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